«Радио Судного дня» передало сообщение «Дон Кихот» после заявления Трампа о мире

На частоте так называемого «радио Судного дня» — загадочной коротковолновой станции «UVB-76» («Жужжалка») — 20 октября в 13:26 по московскому времени прозвучало новое закодированное сообщение:

«НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643».

Сообщения подобного формата считаются зашифрованными инструкциями, которые станция передаёт уже более сорока лет. По данным экспертов, «UVB-76» относится к системе правительственной и военной связи России и может использоваться для передачи экстренных сигналов.

Интерес к эфиру подогрело то, что за несколько часов до этого президент США Дональд Трамп вновь призвал Россию и Украину «остановиться на текущей линии фронта и договориться о чём-то позже», заявив, что дальнейшая эскалация «не выгодна никому».

Радиолюбители, следящие за «Жужжалкой», отметили, что сообщение с позывным «Дон Кихот» стало первым за последние недели и прозвучало необычно близко к политическим заявлениям о возможной остановке конфликта. Расшифровка переданного кода, как и прежде, остаётся неизвестной.