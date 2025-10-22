Не только «Чёрный дельфин»: 7 колоний особого режима России, где сидят самые отбитые зэки Оглавление «Полярная сова» (ИК-18 Ямало-Ненецкого автономного округа) «Мордовская зона» (ИК-1 Республики Мордовия) «Торбеевский централ» (ИК-6 Республики Мордовия) «Вологодский пятак» (ИК-5 Вологодской области) «Белый лебедь» (ИК-2 Пермского края) «Чёрный дельфин» (ИК-6 Оренбургской области) «Снежинка» (ИК-6 Хабаровского края) Колонии пожизненного заключения — не скандинавский курорт с игровой приставкой и удобным матрасом. Это настоящее суровое наказание для тех, кого просто нельзя оставить на свободе. Life.ru — об отдалённых местах, где содержатся самые опасные преступники России. 22 октября, 15:00 Какие тюрьмы в России пожизненные, то есть самые жёсткие, как они сейчас работают, сколько их осталось. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова, Валентин Спринчак

Когда кто-то совершает уголовное преступление, в большинстве случаев он (или она) оказывается в руках полиции, потом предстаёт перед судом и отправляется отбывать наказание в соответствии с приговором. Это может быть запрет определённых действий или домашний арест. Но есть и такие преступления, при которых уголовника надо изолировать от общества. Например, серия жестоких убийств, как у Александра Пичушкина. Или руководство ОПГ, тут красноречивые примеры — Радик Галиакберов и Ринат Фахрутдинов с их ретробандой «Хади Такташ», названной в честь великого татарского поэта. Таких опасных преступников сажают в колонии. В России четыре основные разновидности ИК: колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, строгого режима и особого режима. Как раз о колониях особого режима и поговорим. Это места, где заключённые «хранятся» пожизненно, в России таких осталось семь.

«Полярная сова» (ИК-18 Ямало-Ненецкого автономного округа)

Чаще всего из колонии «Полярная сова» выходят вперёд ногами. Как бы грустно это ни было. Фото © РИА Новости / Мария Плотникова

«Полярная сова» находится в посёлке Харп. Название хорошее. Белые совы там действительно живут, при этом не просто зимуют, а устраивают гнёзда и растят своих птенцов. Эти величественные птицы, у которых самки на порядок крупнее самцов, завораживали заключённых ещё в 1961 году. Тогда весь посёлок по сути был тюрьмой для заключённых, которые прокладывали Трансполярную магистраль. В колонии где-то 450 человек, режим там тоже относительно достойный: зарядка, обход медицинским работником, целый час личного времени. Поработать швеёй, например, можно. Есть один минус — это Полярный Урал, а значит, та ещё холодрыга. В январе -22 градуса днём, а 22 октября 2025 года в Харпе ровно один градус тепла.

«Мордовская зона» (ИК-1 Республики Мордовия)

«Мордовская зона» — базированное название для базированной колонии особого режима. Фото © РИА Новости / Илья Питалев

«Мордовская зона» — тоже «ветеран» системы ФСИН. Открыли учреждение в далёком 1931 году. Там сейчас сидит 160 человеческих особей, это серийники, главари ОПГ и лица, причастные к насилию над детьми. Селят по одному, по двое, по трое или по четверо. Администрация сажает данных индивидуумов исходя из психологических характеристик, чтобы не возникали конфликты. В распоряжении у зэков есть: библиотека, корреспонденция, тюремный ларёк, душ. «Мордовская зона» поделена на три части: особый режим для пожизненного, обычный «строгач» для тех, кому сидеть лет 15–20, и, к нашему удивлению, даже колонию-поселение устроили, которая славится своим «лайтовым» режимом.

«Торбеевский централ» (ИК-6 Республики Мордовия)

В колонии «Торбеевский централ» сидит Фёдор Продан, признанный виновным в четырёх убийствах, отбывает пожизненное по законам Российской Федерации. Фото © fsin-rossii

Волею судеб многие «не столь отдалённые места» располагаются именно в Мордовии. И даже сейчас это заметно, потому что «Торбеевский централ» тоже там. В посёлке Торбеево, что логично. Сидят в основном пожизненники, по одному или по двое в камере. Условия соответствуют международным стандартам, с заключёнными работает, например, профессиональный психолог. Даже для вольных людей это зачастую роскошь. Зато около 140 сидельцев хотя бы приносят пользу обществу, пошивая потихоньку одежду. Дизайн тоже красивый: в жёлтых домиках с красной крышей живёт хозотряд, а для зэков дома белого кирпича с номерами над каждым окном. Кто-то прямо сейчас носит штаны, пошитые ангарским маньяком Попковым, который там сидит. Но решётки очень крепкие, не беспокойтесь.

«Вологодский пятак» (ИК-5 Вологодской области)

«Вологодский пятак» находится на острове посреди озера. Наш ответ соревнованиям по вотербордингу в бухте Гуантанамо! Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Вологодский пятак» — одна из самых необычных и одновременно традиционных колоний в нашей подборке. Многие слышали о том, как на Соловках большевики ликвидировали монашескую обитель и открыли лагерь, который в советских документах назывался забавной аббревиатурой «СЛОН». «Вологодский пятак» наследует этой традиции. Вернее, наоборот. СЛОН открыли в 1923 году, а «Пятак» переквалифицировали из монастыря в мужскую тюрьму аж в 1917-м. Итак, в Вологодской области есть город Белозёрск. В его окрестностях, на острове Огненный посреди озера Нового, существовал Кирилло-Новоезерский монастырь. Его построили в 1517 году в честь отца Ивана Грозного, Василия III. Теперь вместо монахов там сидит 180 арестантов. А мест в тюрьме целых 505! В «Бандитском Петербурге» Антибиотику угрожали, что будет там сидеть. Но в итоге Виктор Палыч умер.

«Белый лебедь» (ИК-2 Пермского края)

Колония «Белый лебедь» находится в Пермском крае. Там каждый в среднем убил пять человек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Afanasev

От относительно малоизвестных колоний особого режима переходим к тем, которые излишне мифологизированы и романтизированы. «Белый лебедь» находится в Соликамске Пермского края. В 1955 году колония стала местом, где «ломали» воров в законе, заставляя их работать. Это противоречило кодексу данной культуры, так что выбора было два — работа или гибель, зато с сохранением статуса. Мёртвый вор в законе — тоже вор в законе. Сейчас там сидят убийцы, насильники, лидеры ОПГ и прочий такой люд. Человеческих особей в колонии 300, а убитых ими человек — 1500. Кажется, кому-то будет очень тяжело на Страшном суде. Впрочем, заключённым «Белого лебедя» и сейчас не то чтобы легко: на прогулки они выходят, наклонившись вперёд под 90 градусов с закинутыми за спину руками, это поза лебедя. Главные «тренеры по художественной гимнастике» — это сотрудники ФСИН.

«Чёрный дельфин» (ИК-6 Оренбургской области)

«Выпускник» колонии «Чёрный дельфин» — то, чего не существует в природе. Из «Чёрного дельфина» никогда не выходят. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

На данный момент это самая легендарная зона особого режима. А знаете, почему? Потому что она самая древняя и ещё потому что один раз заключённому удалось сбежать. Это был Александр Александров, осуждённый по статье о разбое. Хорошо, что в одиночку бежал и его быстро поймали. Находится колония под Оренбургом в городе Соль-Илецк. Раньше была настоящим острогом времён Екатерины Великой, так и называлась — «Илецкий острог». Императрица свезла туда казаков, которые поддерживали Емельяна Пугачёва. С тех пор функций учреждение особо не меняло. Сейчас там 700 человек: особо жестокие бандиты девяностых и серийные убийцы. Режим — что надо! Личного времени нет, почти весь день играет радио, прогулки в специальной коробке. Фонтанчика в виде чёрного дельфина никто из этих 700 индивидуумов никогда не увидит. Это для сотрудников.

«Снежинка» (ИК-6 Хабаровского края)

Внутренности нашей «Снежинки». Выглядит гнетуще, но это современное здание, оно красивое. Фото © Life doc

«Снежинка» — это на самом деле ИК-6, принадлежащая УФСИН по Хабаровскому краю. Её построили в 2012 году, а заработало учреждение через два года. Колония находится в рабочем посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края. В 2019 году силами Life.doc был снят документальный фильм о том, как живётся заключённым в «Снежинке». Там обошлись без «жести»: заключённых неплохо кормят, выводят на улицу без чёрных мешков на голове и «позы лебедя». Можно даже иконы писать. Именно поэтому их и надо освящать в храме. А по внешнему виду «Снежинка» — самая красивая. Это как «Кресты», но круче и современнее: корпус тут из семи лучей, что походе на снежинку. В колонию перевели заключённых из закрывшегося в 2019 году «Чёрного беркута». Их там сейчас около 250, и все работают.

Да, колонии особого режима — это во всех отношениях интересные места. Кажется, Кирилло-Новоезерский монастырь всё же лучше вернуть монашеской братии. Наличие убийц и насильников в таком намоленном месте немного сбивает с толку христианскую душу. Кстати, в группе Kiss был сын узницы места, куда более страшного, чем «Чёрный дельфин». Сын узницы концлагеря, как писал Life.ru.

Авторы Анна Волкова