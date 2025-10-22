Как выбрать именную икону: Рассказываем про тонкости поиска вашего святого и его правильного образа

В Православной церкви существует древняя, как сама христианская вера, традиция почитания святых. Более того — православная святость является сложной системой, которая выстраивалась веками. Например, в наших восточных церквях есть разные лики святости. Апостолы, блаженные, благоверные, святители, новомученики, страстотерпцы, столпники... У каждого из них — своя задача и своя святость. И своя паства (это вы). Рассказываем в материале, как подобрать для себя именную икону, чтобы ваша молитва небесному покровителю через неё точно дошла.

Именная икона — что это такое

Именная икона — это образ святого, в честь которого вас нарекли во время крещения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chekunov Aleksandr

В православной традиции имя сыну или дочери стараются подбирать по святцам. Допустим, ребёнок родился 20 октября. В этот день как раз у многих святых именины. Вас ожидает большой выбор имён, вот они слева направо: Сергий, Вакх, Николай, Иулиан, Кесарий, Пелагия, Полихроний, Мартиниан, Иона. Правда, женское среди них всего одно. Зато 19 ноября у многих святых женщин именины: это Нина, Серафима, Текуса, Александра, Полактия, Клавдия, Евфросиния, Афанасия и Матрона.

Именная икона — это изображение святого, чьё имя вы носите. В православной традиции этот святой становится вашим небесным покровителем, к которому можно обращаться с молитвой. Обычно при крещении человеку дают имя в честь конкретного святого. Если вас крестили в детстве, спросите у родителей или крёстных — возможно, они помнят. Давид Бобров Священник Русской православной церкви

Вы поняли, что 19 ноября родилась девушка, окончательное решение — имя Нина, и назад пути нет. Считайте, вам очень повезло, потому что святая равноапостольная Нина — это христианская миссионерка из Грузии 330-х годов. Сама Богородица дала ей крест, сплетённый из виноградных лоз, чтобы проповедовать в городе Мцхета. Эта святая равна по силе и благочестию апостолам, что и отражено в её лике «равноапостольной». Теперь осталось только подобрать икону Святой Нины для вашей дочки. Это и будет именная икона.

Какой должна быть идеальная именная икона

Идеальная именная икона отражает лик святого, которого выбрали именно вы. Фото © azbyka

Идеальная именная икона — это вполне достижимо. Например, святая Нина почитается с древних времён, и в иконографии давно установился её образ. Прекрасная ликом женщина изображена с нимбом, в платке, погрудно или по пояс. В правой руке она держит крест от Богоматери, обвитый собственными волосами. В левой руке у неё Евангелие. Такой образ может встретиться вам практически в любой церковной лавке. Неважен размер иконы, это может определяться только вашими целями. Например, будете вы носить образ на груди или поставите в красный уголок.

Где покупать именную икону

Именную икону лучше всего покупать в магазинах при храмах. Там ноль процентов риска, что это подделка. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Чтобы максимально упростить для вас процесс выбора именной иконы, мы обратились к священнику Русской православной церкви Давиду Боброву. Он любезно согласился ответить на наши вопросы: «Где взять икону? Лучше всего — в церковной лавке при храме, там иконы освящены и написаны по канонам. Если хотите что-то особенное, можно заказать у профессионального иконописца, который работает по традиционным православным правилам», — сказал отец Давид. «Не бойтесь ошибиться: Бог видит ваше искреннее намерение, и любой святой услышит вашу молитву», — посылает он верующим своё напутствие, напоминая, что перед иконой должно быть удобно молиться.

Как выбрать святого, которому вы будете молиться

И всё же, как выбрать своего святого для именной иконы? Особенно если у вас редкое имя? Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Священник также рассказал побольше о процессе выбора святого покровителя. Бывает, что крестильное имя отличается от паспортного, и его все уже забыли. Тогда эксперт рекомендует следующее: «Если точно неизвестно, выбирайте святого с вашим именем, чей день памяти ближе всего к вашему дню рождения. Например, если вас зовут Мария — это может быть Мария Магдалина или Мария Египетская, если Иван — Иоанн Креститель или Иоанн Златоуст», — советует священник.

Давид Бобров также посоветовал нам следующее: «Почитайте коротко истории святых с вашим именем — кто из них вам ближе по духу? Не стесняйтесь спросить совета у священника в храме». Так мы и сделали. Мы почитали историю святой Нины, но не равноапостольной, а преподобномученицы Нины Шуваловой. Оказалось, 19 ноября — это её день. Неонилла Андреевна Шувалова родилась 28 октября 1866 года, под знаком зодиака Скорпион. А в ночь с 19 на 20 ноября 1937 года монахиня претерпела казнь от рук большевиков и в 2000-м была причислена к лику святых преподобномучеников, то есть мучеников, что при жизни были монахами. Так что, получается, родившуюся 19 ноября Нину будет охранять не только равноапостольная Нина из Грузии, но и преподобномученица Нина (Шувалова).

Если ваше имя редкое, можно выбрать созвучное церковное имя или святого, который просто вам близок. Икона — не идол и не талисман. Это окно в духовный мир, образ, который помогает сосредоточиться в молитве. Мы молимся не иконе, а тому, кто на ней изображён. Святые — это люди, которые при жизни были близки к Богу, а после смерти находятся рядом с Ним. Мы просим их молиться о нас перед Богом — так же, как просим помолиться живого друга или родственника. Они слышат нас и помогают своими молитвами. Давид Бобров Священник Русской православной церкви