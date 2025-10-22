Последняя родительская суббота 2025 года: Как поминать усопших воинов, запреты и традиции на день Оглавление Когда проходит Дмитриевская родительская суббота в 2025 году Почему любая родительская проходит именно в субботу История и традиции Дмитриевской родительской субботы Дмитриевская родительская суббота на Руси Как правильно поминать усопших на Дмитриевскую субботу 2025 Молитвы на Дмитриевскую родительскую субботу Что можно и чего нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу В 2025 году в России состоится Дмитриевская родительская суббота. Сейчас она традиционно связана с поминовением воинов. Какого числа будет ноябрьский день поминовения, что можно и чего нельзя делать в этот день, какие традиции — читайте в материале Life.ru. 22 октября, 05:00 Дмитриевская суббота в 2025 году — что делать, чего не делать, кого именно можно поминать. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году пройдёт в ноябре. Родительские субботы — это традиция православной церкви. На шестой день определённой недели наши верующие посещают специальные службы в храмах и — кладбища. Там они поминают усопших родственников и близких. В году бывает семь родительских суббот. Расскажем в материале о Дмитриевской субботе, которая волею судеб приходится почти что на конец года.

Когда проходит Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

Дмитриевская суббота в русской православной традиции считается последней родительской в году. Поэтому так важно знать, когда она будет, чтобы не пропустить день поминовения. Дмитриевская родительская 2025 пройдёт 1 ноября. Если не сможете явиться, придётся ждать до 2026 года. И ждать придётся не один месяц, не два. Вселенская мясопустная родительская суббота, первая в году, будет только 14 февраля 2026-го.

Почему любая родительская проходит именно в субботу

У католиков родительских суббот нет. Только один день в году, 2 ноября, отводится на поминовение своих усопших родственников. Но в православной традиции поминальных дней куда больше. Они проходят семь раз в году, и каждый раз — в субботу. Но почему именно в субботу? Всё — проще некуда. Иисус Христос находился в мире мёртвых именно в субботу. В пятницу Его распяли, а в воскресенье Он уже воскрес. Поэтому шестой день недели, по мнению отцов Восточной церкви, подходит для поминовения усопших, поскольку в этот день Христос вместе с ними. Дмитриевской субботы это тоже касается.

История и традиции Дмитриевской родительской субботы

История Дмитриевской родительской субботы на самом деле слегка запутана. Мы точно знаем, что этот праздник встречается в Русской православной церкви, а ещё — в Сербской и Болгарской. Но многим не понравится ответ на вопрос о том, откуда берёт начало Дмитриевская родительская суббота. Потому что корнями она уходит в славянские языческие обычаи. В первую очередь на ум приходят тризны — похоронный обряд воина, где устраивались пиршество, песни, пляски, а также состязания в честь покойного.

Совсем не похоже на полноценный православный праздник, не правда ли? Христианство внесло свои коррективы. В начале ноября, а именно 8-го числа, в православной церкви отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского. Этот молодой человек был сыном римского проконсула, но император Максимиан убил его за христианство, несмотря на благородное происхождение. За неделю до дня вознесения Димитрия Солунского на небеса в разных православных славянских племенах сложился обряд поминать своих знакомых усопших. Поэтому Дмитриевская суббота есть и в Сербии, и в Болгарии. Последняя вообще первой из всех славянских стран приняла веру в Христа.

Дмитриевская родительская суббота на Руси

А как же наша, русская Дмитриева суббота? Тут всё в разы интереснее. На Руси появление такой родительской связывают с Куликовской битвой. Сражение произошло 8 сентября 1380 года и стало блистательной победой русского княжеского войска над монголо-татарскими феодалами, у которых князья Руси были в вассалитете с 1240-х годов. Проходит всего 140 лет — и Золотая Орда уже не такая страшная. Как известно, русским войском руководил Дмитрий Донской. По пути в столицу Руси (Москву, кстати) князь посетил Троице-Сергиеву лавру и помянул павших воинов заупокойным богослужением вместе с общей трапезой. Об этом свидетельствуют произведение «Стих о Димитровской родительской субботе, или Видение Димитрия Донского» и воспоминания святителя Филарета о народных обычаях XIX века.

Как правильно поминать усопших на Дмитриевскую субботу 2025

Кого поминают в Дмитриевскую родительскую субботу, Церковь определяет чётко. Во-первых, это воины. В честь Дмитрия Донского мы поминаем любых своих знакомых усопших православных военных. Во-вторых, поминать можно всех православных христиан. Только держите в голове, что главными в этот день всё равно будут души бойцов. А ещё в Дмитриевскую субботу поминают тех, кто не успел исповедоваться перед смертью.

Молитвы на Дмитриевскую родительскую субботу

На Дмитриевскую родительскую субботу верующим можно и нужно читать молитвы. Самой простой для запоминания будет общая молитва по усопшим верующим: «Упокой, Господи, душу раба Твоего [имя], и прости ему вся прегрешения его вольные и невольные, и даруй ему Царство Твое Небесное!»

Есть другая версия общей молитвы по усопшим. Эта молитва более подробна и произносится в старинной славянской манере. Вот она: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленнаго раба Твоего [имя], и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави, и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, их же ради в Тя единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца; яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему [имя], Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь».

Раз на дворе Дмитриева суббота, есть смысл помолиться святому Дмитрию. Начнём с молитвы великомученику Димитрию Солунскому, ведь он жил раньше и совершил великий подвиг, приняв смерть за христианскую веру. Так звучит молитва Димитрию Солунскому: «Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших, и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей (обитель сию) и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя царствующих всей державе нашей мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь».

И совсем прекрасной идеей на Дмитриевскую субботу станет молитва Дмитрию Донскому. Он канонизирован как святой благоверный князь. Вот так звучит молитва: «О святый благоверный великий княже Димитрие! Аще и не мнози быша дние земнаго жития твоего, обаче велик жребий приял еси от Содетеля всех Господа, еже прославитися в земли Российстей и блаженство вечное на Небесех получити. Услыши нас, молитвенниче теплый, предстателю наш пред Господем неусыпный! Во дни мира и в годину нестроений не остави нас попечением твоим, научи ны покорны быти Божественному Промышлению, вся в житии нашем ко благу направляющему, отечество наше молитвами твоими от нашествий вражиих, раздоров и нестроений защити и укрепи теплым твоим предстательством. О святче Божий! Моли, купно со святою супружницею и сподвижницею Твоею благоверною княгинею Евдокиею, да знаменается на нас свет лица Божия и, тем наставляеми, достигнем Царства Правды Христовы, некончаемаго и вечнаго. Аминь».

Что можно и чего нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В Дмитриевскую родительскую субботу православные христиане должны собираться вместе для важной миссии — поминовения усопших. Чтобы в такой важный день никто не согрешил и не пострадал, в Православной церкви устоялся ряд запретов на Дмитриевскую субботу. Вот они. Нельзя думать об усопших плохо.

Нельзя ругаться или материться.

Нельзя тяжело работать, убираться, стирать.

Не стоит веселиться.

Плакать тоже нельзя, надо чувствовать светлую грусть.

Полный запрет на алкоголь в Дмитриевскую субботу.

Эти правила созданы, чтобы поддерживать порядок там, где раньше был первобытный славянский хаос с песнями и плясками. Не стоит устраивать весёлые и шумные вечеринки в день, когда поминают воинов, потому что смерть христианина — это не праздник. Зато вот что можно делать в Дмитриевскую субботу. Можно посетить храм.

Можно молиться за покойных.

Можно навещать могилы родных и убираться там.

Можно устроить поминальный обед.

Можно сварить большую кастрюлю постной, но сытной пищи и накормить бездомных.

Хорошим поступком будет пожертвование в благотворительный фонд.

Дмитриевская суббота 2025 уже скоро, но теперь вы к ней готовы. Мы прописали, что 1 ноября 2025 года можно и чего нельзя делать. Немного рассказали об истоках праздника и о том, какому именно Димитрию надо молиться. Пусть этот день пройдёт для вас в покое и благочестии. А если вы любите животных и, как настоящий праведник, хотите им помогать, то Life.ru опубликовал текст и на эту тему.

