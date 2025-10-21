Собираем красный угол: Какие иконы обязательно должны быть в каждой семье в иконостасе Оглавление Какие иконы должны быть в каждой семье Какую икону нужно иметь в доме обязательно Какие иконы в доме самые сильные Размещение икон в доме — где для них правильное место Где покупать иконы Можно ли дарить иконы Молитвы для разных икон Какие иконы должны быть в доме? В каком углу должны стоять иконы? Как собрать домашний иконостас? Какие иконы обязательно должны быть в семье и какие из них самые сильные? Расскажем все тонкости организации красного угла в материале Life.ru. 21 октября, 04:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiplyashina Evgeniya

Какие иконы дома обязательно надо поставить в красный угол? Можно ли просто положить образ любимого святого в машину и успокоиться? Какой угол квартиры подходит для установки божницы? Все эти вопросы актуальны, причём прямо сейчас. У нашего народа тяжёлая история: 70 лет подряд нам нельзя было показывать окружающим, что мы верим в Бога. А до этого столетиями мы жили по правилу: «Иконы должны быть дома». Этот материал посвящается тем, кто верует и хочет, чтобы дома всё было по-христиански, всё было православно.

Какие иконы должны быть в каждой семье

Какие иконы дома можно хранить? А какие лучше отнести в храм? Рассказываем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / krsmanovic

Раньше в каждом православном доме был специальный участок, куда вешали домашнюю божницу, особую «полочку» для икон. И там располагались образы, написанные, как правило, мастером из монастыря. Это были не просто картины — это был священный артефакт, через который человеческое могло связаться с божественным. Иконописец выступал тут проводником. Из поколения в поколение мастера передавали друг другу каноны, по которым требуется писать образы Господа и святых. Расскажем, какие иконы принесут в семью мир, покой и благочестие.

Иконы для дома — образ Иисуса Христа

Обязательные иконы в доме — образы Иисуса Христа. Особенно популярен Христос Пантократор. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Predrag Lukic

В каждой семье обязательно должна быть икона Иисуса Христа. Самый популярный образ — Господь Вседержитель, известный также как Спас Вседержитель и Христос Пантократор. Его чтут не только православные, но и католики. Наша православная икона Господа Вседержителя должна выглядеть следующим образом: погрудное изображение Христа; вокруг головы — обязательно нимб; в левой руке Евангелие, а правой рукой он нас благословляет. А ещё есть Спас Нерукотворный, Спас Эммануил, Спас на престоле, Спас Благое молчание и Всевидящее око. Но самый традиционный выбор — это, конечно, Христос Пантократор.

Иконы для дома — образ Богородицы

Дома икона Богородицы должна быть обязательно. Есть много вариаций — Казанская, «Нечаянная радость», Семистрельная. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Predrag Lukic

Что касается икон Богородицы, тут традиций довольно много. Среди россиян, пожалуй, самой популярной является Казанская икона Божией Матери. На ней изображена Дева Мария, она держит на руках младенца Иисуса. Икона, написанная в такой традиции, называется «Одигитрия». Но есть ещё и Семистрельная, на которой Богородицу пронзают стрелы либо мечи. Это символизирует её вселенскую скорбь. Икона Покрова Пресвятой Богородицы отражает историю, когда Дева Мария явилась верующим в Константинополе и спасла их от варваров. А ещё есть «Нечаянная радость» — она изображает человека, который молится перед иконой Божией Матери.

Иконы для дома — Святая Троица

Образ Святой Троицы — эту икону можно поставить над самим Спасителем. Так вы подтвердите триединство Бога. Фото © azbyka

Святая Троица — это изображение трёх ангелов за одним столом, в центре композиции оказывается посуда с жертвенным тельцом. Наиболее известна Троица, которую написал Андрей Рублёв, один из самых древних русских иконописцев. Три ангела, согласно Ветхому Завету, гостили у Авраама. Но в христианской традиции Троица символизирует скорее триединство Господа Бога.

Иконы для дома — образ Николая-угодника

Николай-угодник — один из самых почитаемых святых в России. Его иконы должны быть дома. Фото © azbyka

В России один из самых важных православных святых — это Николай-угодник. Божий человек, который совершил при жизни многие добрые дела: он спасал моряков от кораблекрушений, девушек от бесчестия и весь христианский люд от погружения в пучину порока. В доме икона святителя Николая обычно располагается рядом с иконой Иисуса Христа. Кстати, святой Николай почитается во всех христианских церквях.

Иконы для дома — образы святых покровителей всех домочадцев

Почти у каждого имени есть свой святой. Иконы своего святого обязательно должны быть у вас дома. Фото © azbyka

Если вас назвали «обычным» именем, то у вас точно есть святой покровитель на небесах. Например, если вас зовут Ксения, можно вспомнить о блаженной Ксении Петербуржской, святой из XIX века. Или о преподобной Ксения Миласской, основавшей женский монастырь в V веке. Если вы Матрона, вам покровительствует, скорее всего, Матрона Московская. Если вы Георгий, можно поставить в доме иконы Георгия Победоносца. Если вы Алексей, вам подойдёт икона Алексия, человека Божьего.

Иконы для дома — образы Петра и Февронии Муромских

В каком углу иконы в доме? В красном углу. Туда стоит поставить образы Петра и Февронии. Фото © azbyka

Обязательные иконы в доме — среди них самое место образу Петра и Февронии Муромским. Эти русские святые символизируют неземную и благочестивую любовь друг к другу и к Господу. В честь них утвердили праздник — День семьи, любви и верности. Икона Петра и Февронии должна стоять там, где хотя бы один домочадец находится в законном браке. Эти святые дарят семье покой и счастье.

Иконы для дома — Пантелеймон-целитель

Пантелеймон-целитель — икона с его ликом дома может избавить вас от лишних проблем со здоровьем. Фото © azbyka

На иконах Пантелеймона-целителя изображают обычно как отрока. Это безбородый мальчик с кудрявой головой. Он — великомученик. Пантелеймона обезглавили за то, что он был христианином. Но он ничего не мог поделать со своей природой: Господь дал отроку дар целительства, и тот помогал людям как мог. Поэтому икона Пантелеймона-целителя тоже будет целебной. А ещё в православной традиции он часто выступает как покровитель воинов. Тропарь Пантелеймону-целителю звучит так: «Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим».

Иконы для дома — образы Бориса и Глеба

Если Пётр и Феврония помогают наладить мир между мужчиной и женщиной, то икона Бориса и Глеба поможет установить крепкую дружбу двух братьев. Фото © azbyka

Борис и Глеб — первые в мире русские православные святые. Они погибли во время междоусобицы на Руси, а убийство «заказал» их единоутробный брат Святополк Окаянный. Поэтому икону Бориса и Глеба можно поставить в красный угол, если вы хотите, чтобы домочадцы жили в мире, дружбе и согласии.

Какую икону нужно иметь в доме обязательно

Где вешать иконы — это не такой важный вопрос. Важнее, что это будет за икона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lyubov Kolyaganova

Обязательные иконы в доме — это икона Иисуса Христа, икона Богородицы, Святой Троицы и образ Николая-угодника. Наши предки старались покупать их в дом, чтобы Бог защищал всех домочадцев. Как правило, Спас Вседержитель в домашнем иконостасе располагается по центру, Богородица слева от него, а Николай-угодник — справа. Святая Троица удостаивается чести располагаться над самим Христом, потому что символизирует триединство Отца, Сына и Святого Духа. А вместо Николая-угодника часто приобретают образ Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча был ближе к Иисусу, ведь он крестил Сына Божьего.

Какие иконы в доме самые сильные

Самые сильные иконы в доме — это Господь Вседержитель, Казанская Божия Матерь и Николай-угодник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Figel

Разделение икон по силе может восприниматься многими как языческий рудимент, но подлинник иконы Троицы Рублёва действительно окажет на вас влияние гораздо более сильное, чем маленький образок на приборной панели. Поэтому можно отметить, что самые сильные иконы — это иконы намоленные. Во-первых, это должна быть классика: образ Спаса Вседержителя, Казанской Божией Матери, Николая-угодника и Святой Троицы. Но далее всё зависит от других обстоятельств — где, у кого, как и с какими чувствами вы икону покупали, освящали ли вы её в храме и так далее.

Размещение икон в доме — где для них правильное место

В каком углу иконы в доме должны присутствовать? Наши предки знали, в каком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Charkin

В какой угол вешают иконы в доме? Всем понятно, что в красный угол, но где он находится? Итак, домашний иконостас можно устанавливать только с восточной стороны дома (если есть возможность). Это должен быть участок, который человек видит сразу же, как только входит в комнату. Двери раньше были низкими, поэтому все автоматически кланялись иконам, когда заходили в дом.

Общие правила размещения икон: должна быть специальная божница, образы стоят на уровне глаз или выше, а в центре композиции — Иисус Христос и Богородица (слева от него). Если у вас три иконы, то справа можно поставить Иоанна Крестителя, Николая-угодника или же вашего святого. Если нет возможности устроить красный угол с восточной стороны, выберите самое нарядное место в доме.

Где покупать иконы

Покупать иконы стоит только в церковных лавках. Если вам предлагают на непонятном веб-сайте или с рук антикварную икону, не торопитесь её покупать. Во-первых, это может быть искусственно состаренная подделка. Во-вторых, человек, который написал эту икону, может даже не быть христианином. А это очень, очень плохо. Так что постарайтесь покупать иконы при храмах и впоследствии в тех же храмах их освящать.

Можно ли дарить иконы

Да, иконы можно дарить! По старым русским традициям на свадьбу или венчание молодым дарят икону-диптих с Христом и Богоматерью. Например, складную «книжечку», где на одной части есть икона Казанской Божией Матери, а на другой — Христос Пантократор. Подарить икону можно и на крещение, и на именины. Удостоверьтесь, что она освящена в храме. Преподносите в дар только самым близким — родным и друзьям, если они у вас тоже православной веры. А на именины можно подарить образ святого покровителя. Например, икону святой Татианы можно подарить Татьяне.

Молитвы для разных икон

Обязательные иконы для дома требуют обязательных молитв. Для Спаса Вседержителя подойдёт простая «Отче наш». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marta Maziar

Так как на каждой иконе изображён индивидуальный святой, Христос или Богоматерь, то под каждой иконой лучше читать свои молитвы. Например, под иконой Христа Пантократора можно прочитать «Отче наш». На церковнославянском молитва будет звучать так: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва у Казанской иконы Божией Матери будет такой: «О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною (и чудотворною) иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь же Свою Святую непоколебиму да соблюдет и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

Установить дома красный угол с иконами — это однозначный плюс к вашей репутации. Как к деловой, так и к общечеловеческой. Люди будут приходить к вам в гости, кланяться иконам, а потом с интересом их разглядывать, а может быть, даже молиться. А вашему дому иконы принесут мир и покой, защитят от бед. Кстати, тут Life.ru публиковал восемь молитв к Деве Марии.

Авторы Любовь Свободная