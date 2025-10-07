Уважение и трепет: Россиянам рассказали, что делать с испорченными крестами и иконами

Правила утилизации церковных и святых предметов строго регламентированы и отличаются от обычных бытовых отходов. Согласно церковным канонам, всё, связанное с Богом и святынями, нельзя выбрасывать как простой мусор или в воду, ведь это считается грехом.

В крупных храмах и монастырях, как правило, имеются специализированные печи, предназначенные для уничтожения священных предметов, пришедших в негодность. В них сжигают бумажные иконы, не подлежащие восстановлению, изношенные облачения священнослужителей, а также принесённые прихожанами просфоры.

Освящённую воду утилизируют особым образом. Её нельзя выливать в канализацию из-за риска смешивания с нечистотами. Допустимо вылить её под дерево в саду, в цветник или, предпочтительно, в природный водоём, например, реку или озеро, сообщает РИА «ФедералПресс».

С металлическими крестами и иконами поступают по-разному. Сильно повреждённые предметы могут быть переплавлены в церковных мастерских. Полученный металл идёт на изготовление новых крестиков либо используется для других церковных нужд, даруя святыне новую жизнь.

Старые деревянные иконы, которые ещё достаточно прочны, но не имеют художественной ценности, порой помещают в крипты или подсобные помещения храма, где они хранятся годами, оберегаемые от неподобающего обращения. Любая освящённая вещь или изображение требует трепетного и уважительного отношения. Если вы не знаете, как поступить с такой вещью, лучше всего отнести её в храм или обратиться за советом к священнику.

