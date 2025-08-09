«От всех болезней»: Россиянам рассказали, о чём молиться великомученику Пантелеймону
Иерей Постернак: К святому Пантелеймону обращаются с молитвами об исцелении
9 августа Церковь чтит память святого великомученика Пантелеймона — целителя и покровителя страждущих. Об истории почитания святого и его значении для верующих Life.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.
Святой Пантелеймон жил на рубеже III–IV веков и прославился как искусный врач, совершавший чудеса по молитвам. Его исповедание веры стало примером для христиан, пострадавших во время гонений до правления Константина. Мощи святого хранятся в Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне.
К святому обращаются с молитвами об исцелении, но также почитают как покровителя воинов. Особую любовь к нему испытывают врачи и больные, а его иконы часто можно встретить в больничных храмах. В день памяти святого совершаются особые молебны и акафисты, но молиться ему можно в любое время.
Существуют специальные молитвословия, посвящённые этому святому, — акафисты, молебны, которые особенно торжественно совершаются в день его памяти. Однако молиться ему может любой христианин перед его образом в любое время, без каких-либо особых предписаний.
