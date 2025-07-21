Медовый, Яблочный и Ореховый: В августе россиян ждёт сразу три Спаса

14 августа в России будет отмечаться Медовый Спас, объединяющий народные и церковные традиции. Наши предки к этому времени собирали последний крупный урожай лакомства. В честь праздника в разных регионах страны, как правило, проходят ярмарки мёда, а пасечники несут его в церковь на освящение. Верующие обязательно посещают службы в православных храмах.

Через 5 дней начинается Яблочный Спас, на который приходится церковный праздник Преображения Господне. 19 августа верующие вспоминают евангельское событие на горе Фавор, когда Иисус Христос преобразился перед своими учениками — апостолами Петром, Иоанном и Иаковом, открыв им божественную природу. В этот день принято освещать урожай яблок и подавать неимущим.

Наконец, 29 августа приходит время Орехового Спаса. Православная церковь в этот день вспоминает предание о появлении нерукотворного образа Христа. А верующие посещают храмы не только ради молитвы, но и ради освящения орехов, сообщает РИА «ФедералПресс».