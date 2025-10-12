Как правильно молиться на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: 8 молитв к Деве Марии

Скоро будет великий церковный праздник — День Покрова Пресвятой Богородицы. Он появился уже после Успения Девы Марии. Ушедшая на небо Богоматерь ненадолго вернулась в IX веке, чтобы помочь гражданам Византии отбиться от жестоких варваров-язычников с Севера. Этими варварами были славяне и варяги, наши далёкие предки. В следующем столетии все они уже приняли христианство. Расскажем в материале, как нужно молиться Пресвятой Богородице в тот день, когда она защитила своих верующих от страшной катастрофы.

Как молиться на Покрова Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году будет 14 октября. Какие молитвы читать и как вообще молиться? Фото © Wikipedia

В 2025 году на Праздник Покрова Пресвятой Богородицы можно молиться без поста. В Церкви есть давнее правило: если Покров выпадает на среду или пятницу, то верующие должны соблюдать пост, не употреблять в пищу продукты животного происхождения. Рыбу, впрочем, есть можно. В этом октябре 14 число выпадает на вторник, а значит, пост соблюдать необязательно. Но можете попробовать всё равно соблюсти, если хотите дополнительной святости.

Конечно, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы лучше всего молиться в церкви. Но не только. И есть места, где молитва может сработать сильнее. Существует множество храмов Покрова Пресвятой Богородицы. В Москве, в Петербурге, в Чебоксарах, в Красноярске, на Нерли... Можете сходить туда, на праздник там, скорее всего, будет особенная служба. Но если не можете прийти в храм или в часовню, возникает закономерный вопрос — можно ли тогда молиться?

Можно ли молиться «по-своему» и вне храма Богородицы?

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября отмечает заступничество Девы Марии над жителями Константинополя. Фото © «Шедеврум»

Можно ли молиться «по-своему»? Да, конечно, если не можете посетить храм Покрова Пресвятой Богородицы. Можно молиться и вне стен церкви, если совсем нельзя добраться до религиозного учреждения. В таком случае вы можете подготовить себе в квартире или комнате Красный угол, убедитесь, что там есть иконы, связанные с Богоматерью. Например, «Казанская», «Одигитрия» или «Нечаянная Радость». И есть ещё один вопрос — что делать без молитвослова? Можно ли молиться «по-своему», от души, если книги под рукой нет, а слов не помните? В принципе, это не возбраняется, но лучше слова для молитвы всё же знать. Поэтому мы и публикует молитвы Пресвятой Богородице на её праздник Покрова.

Молитвы на Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на все случаи жизни

Покров Пресвятой Богородицы — время объединиться с другими верующими для молитвы. Фото © Life.ru

Напомним, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы существует с IX века. Тогда Дева Мария явилась в Константинополе Андрею Юродивому и спасла город от разорения славянами и варягами. Первоначально в календарь Русской православной церкви Покров Пресвятой Богородицы не входил. Но в XII веке святой князь Андрей Боголюбский учредил праздник и воздвиг в его честь первый во Владимиро-Суздальской Руси богородичный храм — белокаменную Церковь Покрова на Нерли. Рассказываем, какие молитвы можно прочитать на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но не только в праздник — они пригодятся и в обычной жизни.

Главная молитва праздника: «О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил...»

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитвенный вопль к Пресвятой Богородице

«О чём молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты всё видишь, всё знаешь Сама, призри на мою душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, вся скорби претерпевшая, всё поймёшь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, всю тяготу горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, призри и на мя матерним Твоим попечением. Из тенет греха приведи меня к Своему Сыну. Слезами Твоего милосердия, надо мной, окаянным, излиянными, омый вся моя прегрешения. Вот я пришёл, я стою, я жду, о Богомати, о Всепетая, о Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобою, только сердце мое изнемогшее к Тебе вопиет, Владычице! Дай всем, кто зовёт Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе».

Молитва к Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная»

«О Пресвятая Владычице моя Богородице, милосердия сущи Источник, Покрове, Упование и Прибежище христиан, Тебе, всесильней Предстательнице и Споручнице покаяния и спасения моего, аз, грешный раб Твой, вручаю душу и тело мое, вход и исход мой, веру и жительство мое, кончину и число дней моих, глаголы и помышления моя, дела и начинания моя. Ты же, милостивая Мати Божия, мною руководствуй, покрывай, соблюдай и спасай мя от всяких козней невредима, да немолчно, до последнего издыхания моего взываю Ти: Радуйся, Невесто Неневестная».

Молитва к Пресвятой Богородице за духовного отца

«О, Пресвятая Владычице моя Дево Богородице, Царице Небесе и земли! Вонми вопиющей души моей, и услыши мою, грешного, мольбу, Пречистая Матерь Божия, за отца моего духовного (имя). Буди ему всегда спутницей, и на всякое время сопровождай и ограждай его святыми ангелами. Укрепляй его бодрствующаго, оберегай его спящаго, утешай его плачущаго, ободряй его унывающаго, избавляй от скорбей, освобождай от клеветы, воздвизай немощнаго, побеждай воюющих против него бесов и в смертной опасности помогай ему, чтобы они знали, что он Твой раб, Богоматерь, родившая Бога и Царя, Которому подобает честь и поклонение во веки веков. Матерь Божия! Умягчи сердца злых человек, возстающих на него. Ты видишь труды отца моего духовнаго, его скорби Тебе Единой известны. Ты ведаешь все тайны души его, воззри милостиво на него с небеси, облегчи его страдания, покрый его покровом Своим, посети его Своею небесною милостию, посли благословение на дела его и подай ему невидимую помощь. И святыми его молитвами дай мне смирение, самоукорение, терпение, кротость, целомудрие, молчание и покрый меня от всех напастей и врагов видимых и невидимых. Аминь».

Молитва Ефрема Сирина

«Помоги мне, Пречистая Владычице, не допусти меня стать достоянием лукавого. Сотвори меня рабом Сына Твоего и достойным сосудом Всесвятого Духа! Спаси меня, Всепетая, как Сама Ты хочешь и знаешь. Могущественная Матерь Всемогущего и Живаго Бога, подай руку помощи мне, лишенному помощи, и воздвигни душу мою, сказав ей: «Я – твое спасение!». Внемли мольбе моей и вырви меня из пучины бедствий, и прославлю Тебя, Преблагословенная Матерь Христа Бога нашего, Которому подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь».

Молитвенное обращение кающегося грешника к Пресвятой Богородице

«Пресвятая Владычице Богородице, едина чистая душею и телом, едина превысившая целомудрие и девство, едина ставшая обителью всецелой благодати Всесвятаго Духа! Не отрини мене недостойнаго, нечистаго, душу и тело осквернившаго сластолюбивою жизнию своею; очисти ум мой от влечения к страстем; обрати к непорочным стремлениям блуждающие и слепые помыслы мои; буди руководительницею чувств моих; свободи мя от владычествующей надо мной дурной и позорной склонности к предрассудкам и страстем; обессиль гнетущий мя грех и окаянному, помраченному уму моему даруй бодрость и рассудительность, чтобы, избавившись от греховной тьмы, сподобиться хвалебными песньми прославляти Тя, истинную Матерь Истиннаго Света, Христа Бога нашего, ибо Тя едину с Ним и о Нем благословляют видимыя и невидимыя создания ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва к Пресвятой Богородице, когда нечестивцы обижают

«Царице моя преблагая, надеждо моя пресвятая, прибежище сирым и странным заступнице, бедствующим помоще и озлобляемых покрове! Зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, направи яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю всегда препетое имя Твое. Аминь».

Молитва для незамужних

«Пресвятая Богородице, Мати Христа Бога нашего, воззри на меня, грешную и недостойную рабу Твою, и услышь моление моё. В тяжёлые мгновения одиночества и неуверенности на жизненном пути, приди ко мне со своим безграничным материнским состраданием и укрепи меня в вере, надежде и любви. Вознеси мою молитву о благословении и встрече с моим будущим супругом. Помоги мне проявлять смирение, доброту и мудрость во всех отношениях, позволь мне найти идеальное соединение духа и сердца, и укажи мне светлый путь к счастью и любви. Матерь Божья, молю Тебя, будь моей Помощницей и Заступницей, покрывай меня своим материнским покровом, чтобы я успешно прошла этот жизненный этап и нашла свою истинную любовь, соединившись в прочной и богатой духовной семье. Пресвятая Богородице, помолися о мне и всех незамужних женщинах перед Твоим Сыном, и пусть Его благая воля сопровождает нас на нашем путе к счастливому и значимому браку. Аминь».

Другие богослужебные тексты, которые должны прозвучать на праздник Покрова

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храме читают особую службу. Фото © «Шедеврум»

Если вы всё же придёте на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храм 14 октября, вы, скорее всего, услышите там не только молитвы, но и песнопения. На каждый важный и великий православный праздник есть своё песнопение. Обычно они состоят из тропаря и кондака, реже — Величания. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы как раз имеет в составе песнопений Величание. Смотрите, как эти тексты выглядят.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

«Днесь благовернии людие светло празднуем осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе Пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша».

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

«Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога».

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый: Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся».