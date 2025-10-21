Не навреди добротой: Что на самом деле нужно осенью бездомным кошкам, собакам, белкам и птицам Оглавление Главное правило: не навреди, или почему колбаса — это яд Уличные коты: сухой паёк и тёплое убежище Чем кормить кошек: миска спасения Чего избегать как огня А где же миска? Собаки: нужна не жалость, а стратегия Меню для серьёзных псов Птицы: от воробья до синицы Меню для пернатых Строгий запрет для кормушки Как сделать правильную столовую пернатым Белки: ореховый десант Что положить в ладошку Чем нельзя кормить рыжих красавиц Ежи: ночные гости сада Ужин для колючего соседа А что с молоком для ёжика? Вместо заключения: ваша помощь — это система Life.ru разбирался, чем и как правильно подкармливать уличных кошек, собак, белок, ежей и птиц в октябре и ноябре, чтобы ваша помощь пошла им на пользу, а не во вред их здоровью. 20 октября, 21:43 Как кормить бездомных животных — разбираем ошибки. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Осень — это не просто холода, это переломный этап в природе. Животные инстинктивно чувствуют приближение зимы, и их главная задача — накопить жир и найти надёжное укрытие. Наша доброта в виде куска мяса или батона может эту задачу как облегчить, так и усложнить, а иногда — и убить. Так давайте разберёмся, как же помочь им по-настоящему.

Главное правило: не навреди, или почему колбаса — это яд

Начнём с самого важного. Наше человеческое «вкусно» для зверей и птиц часто равно «смертельно опасно». Мы привыкли думать, что голодному всё можно, хотя это не так, тем более организм животных устроен иначе.

И вот основной нюанс. Осенью обмен веществ у животных уже перестраивается на зимний режим, их печень и почки работают на пределе. И если мы подсовываем им нашу солёную, жарёную, сладкую или наполненную консервантами еду, мы просто добиваем их внутренние органы.

Соль. Её много в колбасе, чипсах, солёных сухариках. Почки животных не справляются с таким количеством, поэтому это вызывает медленное отравление.

Её много в колбасе, чипсах, солёных сухариках. Почки животных не справляются с таким количеством, поэтому это вызывает медленное отравление. Специи и консерванты. Это вызывает гастриты, язвы и аллергии, а у уличного зверя нет ветеринара, который выпишет таблетки.

Это вызывает гастриты, язвы и аллергии, а у уличного зверя нет ветеринара, который выпишет таблетки. Сахар и хлеб. Особенно они вредны для птиц. Дрожжевой хлеб в желудке пернатых начинает бродить, вызывая вздутие и проблемы с кишечником, а сахар нарушает и без того хрупкий энергообмен.

Так что запомните золотое правило: лучше не покормить вообще, чем покормить неправильно. Доверьтесь этому. Теперь давайте пройдёмся по конкретным «клиентам».

Как не ошибиться с выбором корма для собак и кошек. Фото © РИА Новости / Александр Патрин

Уличные коты: сухой паёк и тёплое убежище

На улицах мы чаще всего сталкиваемся именно с бездомными котами и кошками. Расскажем, как правильно подкормить их в холодное время года.

Чем кормить кошек: миска спасения

Идеальный вариант — это специальный сухой корм для кошек не ниже среднего класса. Не эконом-сегмент. В дешёвых кормах нет мяса, зато полно соли и искусственных усилителей вкуса, которые вызывают привыкание и болезни. Сухой корм хорош тем, что его можно оставить в сухом месте, он не испортится, и кот сможет подходить к нему несколько раз.

Если с кормом не получается, вот что можно предложить:

Варёная курица или индейка (без соли и специй).

(без соли и специй). Варёные субпродукты (сердце, печень).

(сердце, печень). Варёная морская рыба (только нежирная и без костей).

(только нежирная и без костей). Кисломолочные продукты средней жирности (кефир, ряженка, творог). А вот цельное молоко взрослым кошкам вредно — у многих непереносимость лактозы.

средней жирности (кефир, ряженка, творог). А вот цельное молоко взрослым кошкам вредно — у многих непереносимость лактозы. Варёные крупы (рис, гречка), смешанные с мясом или рыбой в пропорции 1:3.

Чем ни в коем случае нельзя кормить кошек на улице — рассказываем. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Чего избегать как огня

Рыбные и мясные консервы для людей. Слишком солёные.

Слишком солёные. Свинина. Она слишком жирная, печень кота не справится.

Она слишком жирная, печень кота не справится. Кости. Особенно куриные трубчатые! Они раскалываются на острые осколки.

Особенно куриные трубчатые! Они раскалываются на острые осколки. Сладкое, мучное, жареное. Котам такое не на пользу. То есть всё как для себя, только ещё строже.

А где же миска?

Но есть ещё один момент. Еду нельзя оставлять под открытым небом. Найдите укромное место, где кота не будут пугать прохожие и собаки. Идеально — под крышей подъезда, в подвальном окошке (если есть доступ). И поставьте рядом миску с водой. Осенью лужи могут быть грязными и холодными, а доступ к чистой питьевой воде — на вес золота.

И да, если у вас есть старая коробка и кусок старого одеяла, вы можете соорудить простейшее укрытие от ветра и дождя. Это спасёт не одну кошачью жизнь.

Собаки: нужна не жалость, а стратегия

С бездомными собаками история сложнее. Они чаще сбиваются в стаи, и их кормление требует особой осторожности.

Меню для серьёзных псов

Рацион похож на кошачий, но порции, понятное дело, больше.

Специальный сухой корм для собак. Опять же, чем качественнее, тем лучше.

Опять же, чем качественнее, тем лучше. Варёные крупы (гречка, рис, геркулес), смешанные с мясом или субпродуктами.

(гречка, рис, геркулес), смешанные с мясом или субпродуктами. Варёные овощи (морковь, тыква), их можно добавить в кашу.

(морковь, тыква), их можно добавить в кашу. Крупные говяжьи кости-мослы (сырые). Их нельзя расколоть, зато можно долго глодать, что снимает стресс.

Кормить собак лучше в одном и том же месте, но на безопасном расстоянии от детских площадок и подъездов. И никогда не подходите к стае слишком близко, особенно если у вас с собой еда. Положите и отойдите.

Чем кормить собак на улице осенью. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Птицы: от воробья до синицы

А вот тут большинство из нас совершает фатальные ошибки. Желудок птицы — не помойка, им нельзя кидать корки от батона.

Меню для пернатых

Птиц условно делят на зерноядных (воробьи, голуби, снегири) и насекомоядных (синицы, поползни, дятлы). Им нужно разное.

Универсальная и безопасная смесь для кормушки:

Семена подсолнечника (сырые и несолёные!). Это основа рациона для многих. Жир и энергия в чистом виде.

Это основа рациона для многих. Жир и энергия в чистом виде. Просо, овёс, пшено.

Кусочки несолёного сала. Да-да! Это спасение для синиц зимой. Сало должно быть свежим, без специй и соли. Его можно нанизать на верёвочку и подвесить к ветке.

Да-да! Это спасение для синиц зимой. Сало должно быть свежим, без специй и соли. Его можно нанизать на верёвочку и подвесить к ветке. Сушёные ягоды рябины, боярышника.

Семена тыквы, арбуза, дыни (очищенные).

Чем кормить птиц — почему им нельзя хлеб. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Строгий запрет для кормушки

Чёрный и белый хлеб. Особенно свежий. Он в желудке птицы превращается в клейкую массу, которая не переваривается и вызывает заворот кишок.

Особенно свежий. Он в желудке птицы превращается в клейкую массу, которая не переваривается и вызывает заворот кишок. Пшено (ошпаренное кипятком). На чистом пшене птицы долго не проживут — оно бедно микроэлементами.

На чистом пшене птицы долго не проживут — оно бедно микроэлементами. Жареные, солёные орешки, семечки, сухарики.

Испорченные, заплесневелые продукты. Это яд для пернатых!

Как сделать правильную столовую пернатым

Кормушку нужно чистить регулярно, иначе она становится рассадником болезней. Лучше простой деревянный домик с бортиками, чем пластиковая бутылка. И вешайте её так, чтобы к ней не могли добраться кошки.

Белки: ореховый десант

Если вы гуляете в парке, где водятся белки, вам повезло. Их подкармливать — одно удовольствие. Но и тут есть свои но.

Что положить в ладошку

Сырые орехи в скорлупе: фундук, грецкий орех, кедровые орешки.

фундук, грецкий орех, кедровые орешки. Сушёные яблоки, груши, морковь.

Сырые семечки тыквы или подсолнечника.

Несладкие сухарики из белого хлеба.

Корм для белок — как правильно подобрать. Фото © ТАСС / Оксана Король

Чем нельзя кормить рыжих красавиц

Миндаль. Для белок он может быть токсичен.

Для белок он может быть токсичен. Арахис. Он не является орехом по своей сути, это бобовая культура, и в больших количествах он вреден для их печени.

Он не является орехом по своей сути, это бобовая культура, и в больших количествах он вреден для их печени. Жареное, солёное, копчёное. Все те же правила, что и для других.

Все те же правила, что и для других. Шоколад и конфеты. Для белки это смертельный яд!

Помните, белка — дикое животное. Не стоит пытаться её поймать или затащить домой. Ваша задача — помочь ей сделать запасы на зиму.

Ежи: ночные гости сада

Осень для ежа — решающее время. Ему нужно набрать достаточный слой жира, чтобы впасть в спячку. Если вы встретили ежа днём — это тревожный знак, он болен или не успел найти достаточно еды.

Ужин для колючего соседа

Забудьте образ из мультфильмов, где ёж несёт на спине яблочко. Они не делают запасов из фруктов. Ежи — хищники.

Влажный корм для кошек или собак (на основе мяса, без рыбы!). Это лучший и самый простой вариант.

Это лучший и самый простой вариант. Нежирное отварное мясо (говядина, курица).

Варёное яйцо (куриное или перепелиное).

Специальные насекомые для корма (сверчки, тараканы), которые продаются в зоомагазинах.

Почему ежам нельзя молоко — объясняем. Фото © РИА Новости / Павел Лисицын

А что с молоком для ёжика?

Вот это — главный миф. Молоко для ежей вредно. У взрослых ежей, как и у многих млекопитающих, непереносимость лактозы. Оно вызывает сильное расстройство кишечника, что накануне спячки может быть смертельным. Вместо молока поставьте миску с чистой водой — питьё зверькам всегда пригодится.

Если ёж пришёл к вам на участок, можно соорудить ему домик для спячки — из кучки хвороста и листьев в тихом, незатапливаемом уголке.

Вместо заключения: ваша помощь — это система

Осенняя подкормка животных должна быть системной. Если вы начали кормить того же кота в октябре, постарайтесь делать это регулярно, до самых оттепелей. Он будет рассчитывать на вас. Если же повесили кормушку, не забывайте наполнять её и чистить от помёта.

И самый главный вывод, который стоит запомнить: лучше дать немного правильной еды, чем много неправильной. Ваша доброта — это не кусок колбасы из холодильника, а пара минут и бюджет, потраченные на пакет хорошего корма или горсть сырых семечек. Именно это согреет животных холодными осенними вечерами.

Авторы Екатерина Субботина