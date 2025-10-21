Ломоносов, Билл Гейтс и Вупи Голдберг: 8 самых известных Скорпионов по гороскопу

Солнце находится в знаке зодиака Скорпион с 23 октября до 21 ноября. Этот период в астрологии воспринимается как позитивный. Традиция гласит: Скорпионы по гороскопу — интеллектуалы высокого уровня, отличаются сильным характером и проницательностью, и всё это помножено на сверхчеловеческую интуицию. Так что ссориться с представителями знака зодиака Скорпион лучше не стоит: при определённом расположении планет они становятся ещё и мстительными. По крайней мере, так считает популярная астрология. А в материале покажем вам восемь знаменитостей, которые были рождены под знаком зодиака Скорпион.

Великий учёный Михаил Ломоносов

Михаил Ломоносов, Скорпион по гороскопу, стал великим русским учёным, а родился простым крестьянином. Фото © Wikipedia / Wortmann Christian-Albert

Михаил Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в Архангелогородской губернии. Это сделало его Скорпионом по гороскопу. Крестьянский сын всю жизнь тянулся к знаниям. И Ломоносову несказанно повезло, ведь его научили грамоте в местной Дмитровской церкви. И не только грамоте! Параллельно с учебником «Грамматика» Смотрицкого Михайло читал также и «Арифметику» Магницкого. Это бесило его мачеху. Когда они с отцом подобрали будущему учёному невесту не по любви, а на свой вкус, Ломоносов получил паспорт и поехал с торговым обозом в Москву. Ушёл из дома ночью, взял минимум одежды, книгу Смотрицкого и книгу Магницкого, а в городе поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В 1738 году Ломоносову ещё больше повезло: парня отправили в Европу для обучения химии и горному делу. Вернулся оттуда он уже состоявшимся учёным. И основал первый в России университет современного типа — МГУ.

Микробиолог Зинаида Ермольева

Представительница знака зодиака Скорпион Зинаида Ермольева — благодаря ей мы все живы. Фото © ТАСС / Носов Пётр

Если бы не Зинаида Ермольева, Скорпион по гороскопу, нас бы не существовало, потому что все наши предки того поколения умерли бы от инфекций. Эта гениальная женщина родилась 24 октября 1898 года на хуторе Фролов, в Области Войска Донского Российской империи. Её мама, Александра Ермольева, хотела дать дочерям лучшее образование, отвезла их в Новочеркасск, где была женская гимназия. А потом Зинаиду приняли в Женский медицинский институт, который уже был полноправной частью Донского университета. Там она стала исследовать бактерии и вирусы. Уже тогда в её честь назвали светящийся вибрион холеры.

Зинаида было настолько талантливым учёным, что её отправили на самый верх. Ермольева стала завотделом в Биохимическом институте Наркомздрава РСФСР в Москве. В 1939 году она поехала в командировку в Афганистан. Это сейчас в этой стране женщинам нельзя даже громко разговаривать, а тогда до таких мелочей никому не было дела, ибо бушевала страшнейшая эпидемия холеры. Там Зинаида и разработала самое эффективное лекарство своего времени. Не только от холеры, ещё и от дифтерии с брюшным тифом. Никому не хотелось повторения Гражданской войны с её массовыми эпидемиями всех этих трёх болезней.

И вот именно благодаря ей, Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, Великая Отечественная война прошла без массовых эпидемий. В 1942 году Зинаида первой получила пенициллин в СССР. Раньше мы его производить сами не могли, не знали, как. Спасла этим тысячи солдат. Во время обороны Сталинграда Зинаида лично отправилась в город и наладила снабжение населения вакцинами, 50 тысяч доз в день. И опубликовала «автобиографическую» научную работу о том, как в 1922 году выпила стакан холерного вибриона, заразилась, выздоровела, а потом, вооружённая этими данными, вылечила всех. Легендарная личность.

Авиаконструктор Андрей Туполев

Рождённый под знаком зодиака Скорпион Андрей Туполев — благодаря ему мы теперь летаем. Фото © Wikipedia /

Андрей Николаевич Туполев родился 10 ноября 1888 года в сельце Пустомазово Тверской губернии. Благодаря Туполеву в нашей стране появилась гражданская авиация мирового уровня. А его отец был простым сибирским казаком из Сургута... Впрочем, не самым простым. Туполев-старший учился на юриста в Петербурге, дружил с народниками, вследствие чего после «обнуления» императора Александра II угодил в ссылку. Так семья Туполевых в лице казака Николая и его жены Анны попала в Пустомазово.

А наш Скорпион по гороскопу, Андрей Туполев, делал самолёты уже в 1916 году. Сначала проектировал турбины. Потом первым доказал, что самолёты лучше делать не из дерева или железа, а из кольчугоалюминия. Его первой «птичкой» стал бомбардировщик-торпедоносец «Туполев ТБ-1». Потом были легендарные Ту-2 и Ту-4. В 1937 году Туполева посадили за связи с каким-то Моргулисом. Даже Сталин говорил, что авиконструктор невиновен, но ничего с этим не делал, потому что содержать гения в шарашке и вдали от семьи было экономически выгодно. Более того, эту тюрьму для учёных, ЦКБ-29, в народе так и прозвали — «Туполевская шарага». После 1955 года Андрей Николаевич был реабилитирован и в его бюро стали делать хорошие, стабильные пассажирские лайнеры.

Певица Лолита Милявская

Легендарная певица Лолита Милявская тоже родилась под знаком зодиака Скорпион. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Певица Лолита Милявская родилась под знаком зодиака Скорпион уже в XX веке, 14 ноября 1963 года. Её папа был режиссёром эстрады, а мама — джазовой певицей. Так что даже в школьные годы Лолита уже выступала на большой сцене в ВИА «Поющие гитары» как бэк-вокалистка (тогда говорили «на подпевках»). Каждые летние каникулы до окончания школы она проводила в туре с «Поющими гитарами». А в 90-е Лолита стала самостоятельной звездой эстрады. Кстати, недавно она написала песню про то время.

Актриса Джулия Робертс

Джулия Робертс — не только секс-символ девяностых, но и Скорпион по гороскопу. Фото © ТАСС / ЕРА / RICCARDO ANTIMIANI

Джулия Робертс появилась на свет 28 октября 1967 года, прямо посреди эпохи хиппи. Знак зодиака Скорпион придал будущей актрисе большую духовную силу. Родом она из штата Джорджия и в начале карьеры, после переезда в Нью-Йорк, от неё потребовались титанические усилия. Дело в том, что у американских южан свой уникальный акцент, который долгое время был «заблокирован» в той части индустрии развлечений, где водились большие деньги. Поэтому Джулии Робертс пришлось отказаться от части себя и переучиться на «идеальный» нью-йоркский акцент. Зато в 90-е и 00-е она стала самой высокооплачиваемой актрисой в США. Ей хватило таланта и смелости, чтобы сняться в фильме «Красотка».

Бизнесмен Билл Гейтс

А вы знали, что систему Windows придумал Билл Гейтс, Скорпион по гороскопу? Фото © ТАСС / АР / Jason Redmond

Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле. Спустя 12 лет в тот же день родилась Джулия Робертс, это забавное совпадение. Билл Гейтс — миллиардер, предприниматель, филантроп, но в первую очередь — Скорпион по гороскопу и талантливый компьютерный инженер. А ещё — автомобильный трюкач, в 70-х его два раза арестовывали за превышение скорости. Гейтс учился в Гарварде, создал компанию Microsoft и уже с компанией создал операционную систему Windows, которая выводила на экран красивую картинку и превращала работу за компьютером в приятный и лёгкий процесс. Дальнейшее — уже история.

Комедиант Вупи Голдберг

Комедийная дива девяностых, Вупи Голдберг, является Скорпионом по гороскопу. Фото © ТАСС / АР / Mary Altaffer

Кэрин Элейн Джонсон родилась 13 ноября 1955 года. Они с Биллом Гейтсом — ровесники. Вупи Голдберг — это её сценический псевдоним. Она получила сразу четыре американские награды: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Если бы Вупи Голдберг была гражданкой СССР, это было бы то же самое, что четыре раза стать народным артистом в категориях кино, музыки, телевидения и театра (соответственно). Пик её славы пришёлся на девяностые, потому что Вупи Голдберг явила себя миру как непревзойдённая комедиантка. А может быть, девяностые просто были временем расцвета для всех Скорпионов по гороскопу.

Художник Пабло Пикассо

Художник вселенского масштаба Пабло Пикассо был рождён под знаком зодиака Скорпион. Фото © Wikipedia

Пабло Пикассо родился 5 октября 1881 года в Малаге, это Испания. На своём веку он пережил почти всё: Первую мировую, фашистский режим Франко, Вторую мировую и даже глобальные движения шестидесятых. С 1917 по 1927 годы Пикассо оформил 6 русских балетов для труппы знаменитого Сергея Павловича Дягилева. Русский балетмейстер родился под знаком зодиака Рыбы, а Пикассо по гороскопу Скорпион. Их отношения в астрологии считаются самыми гармоничными. Одна из самых известных картин Пикассо — «Герника». Он написал это полотно в 1937 году, и многие считают картину пророческой.