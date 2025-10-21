Как понять, что вы плывёте в чужом потоке, проживая не свою жизнь: 5 ключевых признаков

Ощущение, будто бы вы живёте не свою жизнь, может проявляться у совершенно здоровых людей. Бывает, жизненные установки родителей так давят на человека, что он не решается сказать простое «нет». Бывает, обстоятельства жизни меняются так кардинально, что психика не может адаптироваться и отвечает болезненными ощущениями. А иногда в ваше энергополе могут попасть чужеродные сущности. Или кто-то может навести на вас порчу. Сегодня поговорим как раз об этом. Как понять, что вы живёте не свою жизнь, и это проявилось в ходе магического воздействия — 5 признаков.

Время как будто бы застыло, но только в определённых обстоятельствах

Время тянется так медленно, когда вы должны выполнять роль «статиста»... Когда уже конец этой 20-часовой смены на заводе в викторианской Англии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Doucefleur

Время замедляет свой бег. Более того — иногда кажется, что оно тянется медленно, будто резина, или вовсе остановилось. Особенно сильно это проявляется в определённых обстоятельствах. Например, на учёбе или во время рабочего дня стрелки часов как будто бы остановились. А на лавочке во дворе с друзьями — наоборот. Время с близкими людьми пролетело так быстро, а ведь вам хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался... Перед нами явный признак того, что вам навязали ту жизнь, которой вы живёте. А вот кто сделал это — уже другой вопрос. В равной степени возможен вклад родственников, общества, мелких демонов или тёмного мага.

Вы чувствуете усталость, ваши силы утекают сквозь пальцы

Усталость без причины — это не только признак старения или депрессии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Если вы постоянно чувствуете усталость, а во время отдыха восстановиться не получается, время доставать четверговую соль и готовить защитные ритуалы. Сущности, которые забирают вашу радость от собственной жизни себе, часто высасывают ещё и энергию. Если обычно у вас всё путём, а сейчас стало как-то нехорошо, в первую очередь идите к врачу, а потом подумайте, как можно освободиться от негативного влияния потусторонних сил. Может быть, вы ненароком задели какой-нибудь сильный эгрегор и попали на радары к тем, кто силой своей веры поддерживает его существование?

Вам стали сниться странные или страшные сны

Сновидения могут сказать многое не только учёным, но и вам. В первую очередь вам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

По сновидениям можно понять многое. Мы одновременно знаем о механизмах сна слишком много и не знаем ничего. Во время медленной фазы сна наше тело двигается. Во время быстрой фазы мы видим сны. Внутри мозга производится целый ряд химических соединений на основе триптофана, поэтому он и крутит нам «фильмы», пока мы «в отключке». Но что, если все эти «фильмы» от мозга стали ужастиками? Что, если совершенно внезапно начали сниться кошмары или же столь странные миры и сюжеты, что даже вам уже не по себе? Это тоже может быть признаком расхождения вашей материальной жизни с жизнью духовной. Может, кто-то или что-то и правда хочет вас подменить. Но начать всё равно стоит с хорошего сомнолога.

Мир больше не посылает вам судьбоносные знаки

Раньше жизнь была полна хорошей музыки, весёлых приключений и судьбоносных знаков. А сейчас — тишина. Даже мёртвые с косами не стоят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Если ранее вы часто замечали разные знаки от Вселенной, а теперь — всё, пора принимать меры. Пора возвращать себе свою жизнь. Когда вы идёте по своему пути, вам постоянно встречаются знаки. «Ангельские цифры» на часах, более 10 девушек с одним именем, например Виолетта, за один день, книга мемуаров Элизабет Гилберт, упавшая вам под ноги на улице... Таких приятных странностей становится меньше. Или они вовсе пропадают. Это вполне может оказаться порчей на неудовлетворённость жизнью.

Вы чувствуете себя будто марионетка

Вы почувствовали, что теряете свою творческую энергию. Как будто бы вы — всего лишь марионетка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Вам начинает казаться, что ежедневные задачи вместо вас выполняете не вы, а невидимый кукловод, который тянет вас за ниточки. Все действия, эмоции, разговоры и желания как будто бы не являются вашими. Вы не можете их себе «присвоить», как бы ни старались. Кажется, будто в вас поселился злой двойник, который заставляет вас изо дня в день мыть посуду, готовить, убираться... Можно попытать счастья с ритуалом чистки или через медитацию найти источник своей собственной магии где-нибудь внутри вашей большой и бесконечной души.