Когда в России будет День бабушек и дедушек в 2025 году и почему этот праздник очень важный

Часто получали поздравления с днём рождения от бабушки и дедушки? Пора отдавать должок. Если у вас есть в семье старшие родственники, их нужно не только уважать. И не только поздравлять с днём рождения, именинами, Новым годом... Есть ещё и праздник День бабушек и дедушек. Можно сказать, профессиональный. Он состоится уже скоро. В материале расскажем вам про День бабушек и дедушек 2025 — всё, что нужно для правильного подарка и тёплого поздравления.

Когда отмечают День бабушек и дедушек в России

День бабушек и дедушек в 2025 году в России какого числа? Интересно, что по-испански это будет Día del Abuelo. Переводится как «день деда». Фото © «Шедеврум»

В России День бабушек и дедушек в 2025-м будут отмечать 28 октября. Эта дата выбрана в соответствии с нашими, славянскими традициями. У славян осенью был важный ритуал, но об этом позже. Главное, не путать праздник с Днём пожилого человека. Тот был 1 октября. И День пожилых — это международный праздник от ООН. А День бабушек и дедушек в каждой стране свой.

День бабушек и дедушек в США

В одной малоизвестной песне американской поп-панк-группы встречались слова о дедушке, который съедает семь хот-догов в День труда. У этого дедушки есть хорошая причина — в первое воскресенье после Дня труда жители США празднуют Национальный день бабушек и дедушек. А сам День труда — в первый понедельник сентября. Но пожилые американцы начинают отмечать с понедельника и празднуют всю неделю.

День бабушек и дедушек в Мексике

В Латинской Америке за годы борьбы коренного населения с испанскими колонизаторами сложилось множество интересных традиций. Очень причудливо переплетаются католические религиозные положения с местными, автохтонными традициями веры. Например, там рисуют ретаблос, маленькие картинки, которые выражают благодарности святым покровителям... Всего на свете. Например, святой Паскуаль Байлон — покровитель поваров и для него заказывают ретаблос ребята с кухни. Как это связано с Днём бабушек и дедушек? Те, кто действительно хранит эту традицию, уже бабушки и дедушки. Чтобы о них не забывали, в 1983 году в Мексике ввели День бабушек и дедушек 28 августа.

День бабушек и дедушек в Гондурасе

В Гондурасе ситуация с Днём бабушек и дедушек почти что такая же, как и в США. В США это сложная система на основе вычисления Дня труда, а в Гондурасе всё просто — День бабушек и дедушек отмечают в последнее воскресенье августа. В южном полушарии в эту дату погода относительно «осенняя».

День бабушек и дедушек в Испании

И всё же подавляющее количество латиноамериканских стран празднует День бабушек и дедушек, как в Испании. А в Испании он 26 июля. Самая жарища на Пиренейском полуострове превращается в лёгкий осенний бриз в Аргентине. Как всегда, люди, которые живут в Чили, выбиваются из этого стройного ряда. В этой стране День бабушек и дедушек отмечают 15 октября с 1977 года. Если вы в Чили, то уже поздно.

История праздника День бабушек и дедушек в России

В России День бабушек и дедушек отмечают в октябре с нулевых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

В России День бабушек и дедушек стали отмечать в 2009 году. Уже тогда, в эпоху постэмо, праздник выпал на 28 октября. Но это неслучайно. Всё связано со славянскими традициями. Какими — расскажем чуть позже. А пока стоит знать, что введение Дня бабушек и дедушек в малый праздничный календарь Российской Федерации в 2009 году — это чистая правда, это истина, это не выдумка. По крайней мере, в 2011 году День бабушек и дедушек уже отмечали именно 28 октября. И вот какая традиция оказалась в основе.

Традиции праздника День бабушек и дедушек

У славян есть традиции на День бабушек и дедушек, и они тянутся с древних времён. Фото © Shutterstock. FOTODOM / hedgehog94

У восточных славян праздника День бабушек и дедушек не существовало в том понимании, в котором мы его знаем сейчас. Зато были Осенние деды. Или Дзяды, если вы белорус. В конце октября, который белорусы называли «кастрычнік», отдавали честь всем старым жителям сельской общины. Укрепляли связь между поколениями, оставляли во время трапезы для духов умерших какие-нибудь подарки. Славяне же не знали, что есть рай и ад, все мёртвые домочадцы оставались, по языческим догмам, в родовой избе. «Кострычником» месяц, кстати, прозвали потому, что именно в это время сжигались отходы сельскохозяйственного производства — излишки льна и конопли, из которой, как известно, делают прекрасные пеньковые верёвки. А сейчас праздник — в России. И тут на День бабушек и дедушек принято приходить к ним в гости, поздравлять и приносить подарки.

Как отмечают День бабушек и дедушек в разных странах

День бабушек и дедушек 2025 — как его в разных странах отмечают? Наверняка не так, как День папы. Фото © «Шедеврум»

В США День бабушек и дедушек, пожалуй, отмечают с размахом. Это не День благодарения, где приняты всякие странные манипуляции с индейкой, но, по сути, часть Дня труда, очень важного праздника. Конечно, для американцев в этот день важно собраться за столом всей семьёй, хоть в доме, хоть в трейлере. Уверяем вас, все, от президента Дональда до читающего по слогам реднека Джо из Миннесоты, любят День бабушек и дедушек. Трампа с ним уже можно поздравить, кстати.

В Испании, а также во многих латиноамериканских странах принято праздновать День бабушек и дедушек 26 июля, как мы уже сообщали. Как это всегда бывает в испаноязычном мире, всё связано с католичеством. Точнее, на этот раз просто с христианством. В этот день католики чтут память Анны и Иоакима, родителей Девы Марии. Угадайте, кем они приходятся Христу... Правильно, бабушкой и дедушкой! Поэтому считаются покровителями всех старших родственников.

Интересные факты о Дне бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек 2025 — чем ещё он может нас удивить? Фото © «Шедеврум»

А теперь время жестоких фактов о празднике День бабушек и дедушек. Нам бы хотелось, чтобы неолиберальный капитализм был устроен чуть более уважительно по отношению к старшему поколению, но увы. Поговаривают, что у праздника коммерческие корни, потому что в 2009 году голландским цветочным монополистам надо было сбыть по всему миру растения в кашпо. Голландия — это странно.

Но не всё так плохо, потому что Дни бабушек и дедушек возникали ещё раньше, до 2009 года.

Так, в 1965 году День бабушек и дедушек появился в Польше.

А в 1978 году он появился в США. Хотя идея появилась у человека по имени Эрмин Беккет Ханна в 1961 году.

ВЦИОМ узнал, что в 2024 году 83% россиян проводили больше всего времени с бабушками и дедушками. Счастливчики, нечего сказать.

Как поздравить бабушку и дедушку

Поздравление с Днём бабушек и дедушек — это ещё не так сложно. Но что подарить бабушке и дедушке? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Как поздравить бабушку и дедушку с Днём бабушек и дедушек? Главное — от всего сердца. Возможно, когда-нибудь, скорее всего попозже, ну, по крайней мере, так всегда хочется, но, в общем, что дедушка, что бабушка могут умереть. И вы будете это переживать, причём переживать долго и тяжело. Повезёт, если успеете сделать с бабулей «селфач» до того, как та уйдёт в мир иной. Держите это в голове. И выразите в своём поздравлении на 28 октября всю свою любовь. Потом то же самое будут делать ваши внуки.

Идеи для подарков на День бабушек и дедушек 2025

Вот что можно подарить бабушке и дедушке на День бабушек и дедушек. Фото © «Шедеврум»

Что подарить бабушке и дедушке на их день? Всё что угодно, кроме пресловутых голландских цветочных кашпо. Если хотите преподнести им герань или гибискус, вырастите такие цветы сами. Это не так сложно, если вы действительно любите свою семью. Вот какие подарки не будут вызывать ненужных ассоциаций с безжалостным цветочным бизнесом страны красных фонарей и порадуют бабушку с дедушкой.

Именные иконы — подарок на День бабушек и дедушек

Начнём с духовного. По странному стечению обстоятельств, на Life.ru выходил текст о том, как выбирать именные иконы. Вооружитесь этими знаниями, узнайте, какие у бабушки и дедушки святые, и вперёд. Идите в церковную лавку выбирать иконы. Если с этим есть какие-то проблемы, остановите выбор на иконах Иосифа и Анны. Всё же они бабушка и дедушка Христа.

Фотокнига — подарок на День бабушек и дедушек

А чтобы ваше появление каждый раз радовало бабушку и дедушку, создайте фотокнигу. Альбом со всеми хорошими цифровыми фотографиями будет тёплым презентом. Он покажет вашу любовь к бабушке и дедушке на качественной фотобумаге и будет раз за разом отправлять их назад, к приятным воспоминаниям. У этого подарка нет минусов.

Ортопедический матрас (или подушка) — подарок на День бабушек и дедушек

Скоро День бабушек и дедушек. Это не День внуков и внучек. И даже не День сыновей и дочерей. У нашего нынешнего поколения бабушек и дедушек порой встречается бытовой аскетизм. Например, спать на чём-то неудобном, не заботиться о комфорте суставов и позвоночника... Сделайте локальную революцию. Подарите бабушке и дедушке хороший ортопедический матрас с ортопедическими подушками.

Ноутбук — подарок на День бабушек и дедушек

Обычно советуют дарить телефон или планшет, и это нужные вещи. Но что может быть удобнее старого доброго ноутбука, который объездил с вами половину земного шара? Подарите дедушке и бабушке ноутбук. Причём не один на двоих, а каждому по ноутбуку. Покажите, как устанавливать программы. Научите бабушку с дедушкой программировать на языке Rust. С ноутбуком всегда есть чем заняться.

По данным ВЦИОМ, россияне ценят в бабушках душевность, доброту и тепло. А те, кому ещё нет 25, проводят с бабушками и дедушками много времени в подавляющем большинстве — 98 процентов. И знаете, что умеют и любят делать наши бабушки? Советский торт «Прага», о котором недавно писал Life.ru.

