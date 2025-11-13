До Нового года 50 дней: какие ритуалы помогут вашим желаниям исполниться в году Огненной Лошади

До Нового года остаётся всего 50 дней — совсем немного, если учесть, что именно этот праздник для большинства становится символом новой жизни, чистого листа и надежды на лучшее. Но, как часто бывает, последние недели декабря пролетают в хлопотах: нужно выбрать подарки, составить меню, украсить дом. О своих собственных желаниях и духовных целях многие вспоминают уже под бой курантов. А ведь именно правильные новогодние ритуалы и энергетические установки способны открыть дорогу переменам, притянуть удачу и отпустить старые страхи.

Эксперт в области магии и нумерологии Евгения Белова рассказала, что начинать этот внутренний переход стоит заранее — ещё за полтора месяца до волшебной ночи. По её словам, Новый год как понятие условен и менялся в разные эпохи: «Много столетий назад, ещё до Крещения Руси, датой отсчёта нового годового цикла был день зимнего солнцестояния. Ни народная, ни церковная, ни магическая традиция 1 января праздником Нового года попросту не считают».

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Нумеролог подчеркнула, что с древности именно зимнее солнцестояние, 21 декабря, считалось моментом рождения нового солнца и обновления энергии: «Славяне отмечали начало нового солнечного цикла примерно 25 декабря, когда день уже прибавил себе минутку-другую, и называли этот праздник Колядой или Колядками. Поэтому стоит воспользоваться мудростью предков и отметить в период с 21-го по 25 декабря собственный Новый год, проведя простые ритуалы очищения и привлечения удачи».

Эксперт советует в это время не просто загадывать желания, а проводить символические очищающие обряды, чтобы освободиться от накопленной усталости. Один из них — создание традиционной мотанки, куклы без лица, которой, по поверьям, можно передать все невзгоды уходящего года.

«Для начала нужно сделать куклу-очистительницу, которая возьмёт на себя все беды и невзгоды уходящего года. Вам понадобятся пара веточек, лоскуток от вашей одежды, носовой платочек и немного ваты. Во время работы проговаривайте: «Кукла-очистница, по несчастьям сестрица, ты возьми мои беды, унеси их в белы снеги», — рассказала Белова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Medvedeva Oxana

По её словам, важно во время создания куклы мысленно отпускать прошлое, осознавая, с чем именно хочется распрощаться. После этого мотанку нужно сжечь, позволяя пламени символически очистить пространство вокруг вас. На следующий день можно создать вторую куклу — уже на удачу и обновление.

«На следующий день сделайте аналогичным образом вторую куколку, но приговаривайте другие слова: «Здравствуй, новая сестрица, принеси живой водицы, помоги мне на миру да в любую во пору». Храните куколку целый год где-нибудь в потайном месте, и тогда наступающий 2026-й подарит вам истинное счастье», — заключила эксперт по белой магии.