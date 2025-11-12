Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Опавшая листва здоровых плодовых деревьев может выполнять важную функцию естественного утепления корневой системы в зимний период, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В то же время он призвал удалять листья с растений, проявлявших признаки заболеваний в течение сезона, чтобы предотвратить зимовку возбудителей.
«Листву из-под плодовых деревьев, особенно если они болели в этом сезоне, лучше аккуратно собрать и закомпостировать. <...> Однако здоровую листву с других деревьев можно оставить в приствольных кругах — она послужит естественным утеплителем для корней», — отметил собеседник NEWS.ru.
Ранее россиянам рассказали, как утеплить окна за копейки и без мусора до зимы. Кроме того, Life.ru раскрыл способы защиты дачи и мебели от короеда и других вредителей. А ещё дачникам рассказали, как сэкономить миллионы при подготовке к зиме.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.