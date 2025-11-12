Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой

Опавшая листва здоровых плодовых деревьев может выполнять важную функцию естественного утепления корневой системы в зимний период, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В то же время он призвал удалять листья с растений, проявлявших признаки заболеваний в течение сезона, чтобы предотвратить зимовку возбудителей.

«Листву из-под плодовых деревьев, особенно если они болели в этом сезоне, лучше аккуратно собрать и закомпостировать. <...> Однако здоровую листву с других деревьев можно оставить в приствольных кругах — она послужит естественным утеплителем для корней», — отметил собеседник NEWS.ru.