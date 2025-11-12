Конец года — время выбросить эти 7 вещей из жизни, иначе 2026-й начнётся с тех же проблем

Конец года — это не только мандарины и ёлка. Это настоящая генеральная уборка жизни, когда мы наконец можем выкинуть весь хлам, который тащили за собой целых двенадцать месяцев. Мы собрали семь категорий вещей и привычек, которые крадут нашу энергию, место в доме и спокойствие в голове. Поверьте, избавиться от них проще, чем кажется. А главное — после этого дышать станет намного легче.

Одежда, которая не приносит радости

Психологи назвали 7 вещей, которые нужно выбросить до нового года. Фото © «Шедеврум»

Откройте шкаф и честно признайтесь себе: сколько там висит вещей, которые вы не надевали последний год? Эта кофточка с катышками, которую жалко выбросить потому, что когда-то была любимой. Джинсы, в которые обещаете влезть после диеты уже третий год подряд. Платье с этикеткой, купленное на распродаже просто потому, что была скидка. Всё это не просто занимает место. Оно напоминает о несбывшихся надеждах и нереализованных планах каждый раз, когда вы открываете дверцу шкафа.

Японский эксперт по организации пространства Мари Кондо советует оставлять только то, что вызывает радость. Возьмите каждую вещь в руки и спросите себя: я счастлив, когда ношу это? Если ответ «нет» или хотя бы сомнение — в пакет для благотворительности. Не храните одежду, связанную с неприятными воспоминаниями: униформу с нелюбимой работы, подарок от токсичного человека, наряд из периода, о котором не хочется вспоминать. Пусть новый год встретит вас в одежде, которая действительно делает жизнь лучше.

Просроченное во всех смыслах

Пройдитесь по дому с критическим взглядом инспектора санэпидемстанции. В холодильнике наверняка залежались банки с вареньем трёхлетней давности, в ванной — косметика, которой вы пользовались в прошлой жизни, в аптечке — таблетки времён пандемии. Просроченная еда — это не просто неаппетитно, это опасно для здоровья. Лекарства с истекшим сроком годности могут не просто не помочь, а даже навредить. Косметика превращается в рассадник бактерий. Но самое интересное начинается, когда мы заглядываем в шкафы с продуктами. Крупы и макароны, которые лежат там с момента первого карантина. Специи, купленные для одного экзотического рецепта три года назад. Соусы в порционных пакетиках из доставки, которые вы собирались когда-нибудь использовать. Всё это превращает кухню в музей нереализованных кулинарных амбиций.

Выделите вечер, включите сериал и устройте ревизию. Выбрасывайте безжалостно всё, что просрочено, покрылось плесенью или вызывает вопрос «а что это вообще такое?». Заодно протрите полки — новый год точно не хочет начинаться в компании прошлогодней гречки.

Токсичные отношения и мёртвые контакты

Конец года: от чего избавиться, чтобы начать жизнь с чистого листа. Фото © «Шедеврум»

Пролистайте список контактов в телефоне. Сколько там людей, с которыми вы не общаетесь годами, но продолжаете держать их номера? Бывшие, с которыми расстались не самым приятным образом. Коллеги с работы, которую вы уже забыли. Случайные знакомые, чьи имена вы даже не вспомните без подсказки. А теперь подумайте о людях, которые высасывают из вас энергию при каждой встрече. Те, кто постоянно жалуется, но никогда не меняет свою жизнь. Те, кто критикует каждое ваше решение под соусом «заботы». Те, рядом с кем вы чувствуете себя виноватым, недостаточно хорошим, неправильным. Психологи называют это токсичными отношениями, и они отравляют жизнь не хуже просроченных продуктов.

Конец года — идеальный момент для цифровой гигиены. Удалите из соцсетей людей, чьи посты вызывают у вас негатив. Архивируйте переписки с теми, кто остался в прошлом. Перестаньте отвечать на звонки людей, общение с которыми превращается в повинность. Это не жестокость, это забота о собственном ментальном здоровье. У вас просто нет обязанности тащить чужой эмоциональный багаж в новый год.

Горы цифрового мусора

Когда вы в последний раз чистили память телефона? Тысячи фотографий, среди которых пятьдесят удачных и девятьсот пятьдесят размытых дублей. Скриншоты, которые вы сделали год назад и забыли зачем. Видео, которые весят гигабайты, но вы ни разу их не пересмотрели. Приложения, которые вы скачали один раз, использовали пять минут и больше не открывали. Непрочитанные письма в почте, количество которых давно перевалило за тысячу. Подписки на рассылки, которые сразу летят в спам. Уведомления из мессенджеров, от которых телефон вибрирует каждые десять секунд. Всё это создаёт цифровой шум, который незаметно, но верно крадёт вашу концентрацию и спокойствие.

Выделите час на цифровую уборку. Удалите дубли фотографий, оставьте только те, что действительно дороги. Отпишитесь от рассылок, которые не читаете. Почистите список чатов — архивируйте неактивные группы и беседы. Удалите приложения, которыми не пользуетесь. Поверьте, после этого не только телефон будет работать быстрее, но и вы почувствуете странное облегчение, будто сбросили с плеч невидимый рюкзак.

Обещания себе, которые не работают

7 категорий хлама, от которых стоит избавиться до нового года. Фото © «Шедеврум»

Каждый январь мы даём себе грандиозные обещания. «С понедельника начну бегать по утрам», «Брошу курить», «Выучу английский», «Накоплю на квартиру». К февралю половина обещаний забыта, к лету — девяносто процентов. А к концу года мы сидим с чувством вины и разочарования в себе, зная, что снова ничего не получилось. Но проблема не в вас — проблема в подходе. Психологи утверждают, что глобальные обещания без конкретного плана обречены на провал. «Начать бегать» слишком абстрактно. «Выходить на пробежку каждый вторник и четверг в семь утра на полчаса» — уже лучше.

Перед новым годом пересмотрите свой список нереализованных обещаний. Какие из них вам действительно важны? Не потому, что «так надо» или «все так делают», а потому, что это сделает вашу жизнь лучше? Вычеркните всё остальное безжалостно. Оставьте две-три цели, но пропишите конкретный план их достижения. И помните: нет ничего постыдного в том, чтобы отказаться от цели, которая вам больше не нужна. Жизнь меняется, и это нормально.

Вину за прошлое и страх перед будущим

Мы тащим за собой чемоданы с чувством вины. Вот тот раз, когда вы не поддержали друга в трудную минуту. Вот проект, который провалили на работе. Вот обидные слова, которые сказали родителям. Эти воспоминания периодически всплывают и отравляют настоящее, напоминая, что вы недостаточно хороши. А ещё есть страхи. Страх, что не найдёте нормальную работу. Страх, что останетесь одни. Страх, что не справитесь с трудностями. Страх, что не оправдаете ожиданий — своих или чужих. Эти страхи парализуют, не давая двигаться вперёд и пробовать что-то новое.

Психологи говорят, что чувство вины за прошлое и тревога о будущем — два самых эффективных способа украсть у себя настоящее. Вы не можете изменить то, что уже произошло. Вы не можете контролировать всё, что случится завтра. Но вы можете решить, как жить прямо сейчас. Попробуйте технику прощения: выпишите на бумаге все ситуации, за которые винитесь. Под каждой напишите: «Я делал то, что умел, с теми знаниями, что были у меня тогда. Я прощаю себя». Это не магия, но работает удивительно хорошо. Что касается страхов — запишите их все, а потом спросите себя: что самое страшное может случиться? И что я буду делать, если это произойдёт? Обычно оказывается, что даже худший сценарий не так катастрофичен, как казалось.

Привычки, которые крадут энергию

Расхламление перед праздниками: что выбросить из дома и жизни. Фото © «Шедеврум»

Листаете соцсети перед сном и не можете уснуть полночи. Бездумно скроллите ленту, пока не прошёл час. Говорите «да» всем просьбам, даже когда у самих нет сил. Откладываете дела на последний момент, а потом выполняете их в стрессе и панике. Сравниваете свою жизнь с красивыми картинками в Интернете и чувствуете себя неудачником. Эти привычки не кажутся чем-то серьёзным — ну подумаешь, посмотрел ленту лишние полчаса. Но они работают как медленная утечка энергии, которая к концу дня оставляет вас выжатым лимоном без понимания, куда делись силы.

Психологи называют это «скрытыми пожирателями ресурсов». Выберите одну привычку, от которой хотите избавиться в первую очередь. Не пытайтесь изменить всё разом — это путь к провалу. Замените вредную привычку на полезную. Вместо скролла перед сном — книга или медитация. Вместо согласия на всё подряд — честное «Я подумаю» и пауза для принятия решения. Исследования показывают, что на формирование новой привычки уходит в среднем два месяца, но первые результаты вы заметите уже через пару недель.