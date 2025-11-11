Как сразу определить телефонных мошенников: 5 фраз в разговоре, после которых нужно бросить трубку

Телефонные мошенники существовали как минимум с нулевых. В эру Y2K особенно забавными были ситуации, когда девятиклассникам приходили сообщения с текстом: «Мама, я попал в аварию, помоги». Легенда о том, что такие SMS присылают из зоны зэки, зародилась как раз в те времена и могла быть правдой. Сейчас всё совсем по-другому: мошенники (они же скамеры) организовывают целые колл-центры, работа поставлена на поток, а на какие нужды уходят выкраденные средства — загадка, на которую есть множество вариантов ответа. Как не попасться на удочку телефонных мошенников? Рассказываем в материале на примере характерных скамерских фразочек.

«Сейчас вам придёт SMS с кодом»

После фразы «Сейчас вам придёт SMS с кодом» сразу обрубайте всё общение и бегите в отделение банка блокировать карту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Итак, прозвучала эта фраза: «Сейчас вам придёт SMS с кодом». Сразу, как вы её услышали, бросайте трубку. Если мошенники хотели доступ к вашему банковскому аккаунту, заблокируйте карту и отправляйтесь в отделение банка делать новую. Если скамерам были нужны «Госуслуги» — зайдите на официальный, настоящий сайт «Госуслуг», найдите номер техподдержки и опишите им ситуацию. Никогда и никому не сообщайте код! Вы можете потерять таким образом всё и даже больше. Но лучше всего, конечно, обрубать общение сразу, не доводя разговор до SMS с кодом.

«Я попал(а) в аварию / в беду / в рабство, срочно пришли деньги на эту карту»

Для телефонных мошенников такой способ «развода» стар как мир. Но всё равно иногда работает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ollyy

Часто телефонные мошенники выдают себя за ваших близких. Раньше трудно было сделать это в рамках телефонного разговора, обходились сообщениями. Но сейчас появились нейросети, и они развились до такой степени, что могут подделывать голоса. Поэтому, если вам звонит кто-то знакомый или даже родной и на эмоциях начинает кричать о том, как он попал в беду, лучше сначала сбросьте звонок. А потом позвоните близкому на проверенный телефон и спросите, всё ли нормально. Если с незнакомого номера голос родного человека кричит о том, что надо срочно перевести деньги на «левую» карту, на другом конце провода может быть мошенник, который в реальном времени меняет свой голос. Всё может достичь максимальной степени реализма.

«Здравствуйте, я ваш начальник, срочно позвоните по этому номеру»

Мошенническая схема для работяг. Большое количество сотрудников крупных компаний с таким сталкивалось. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marharyta Gangalo

Скам также нацелен на сотрудников крупных компаний. Мошенники могут звонить по телефону или писать в мессенджере. Их целью не всегда будет добыча ваших денег. Порой нужны секретные сведения о компании, и они очень, очень хотят вас «подставить». Поэтому внезапный звонок от начальника, не продиктованный корпоративной культурой, или странные вопросы от незнакомого коллеги — это повод насторожиться. Лучше по возможности обрубить общение, не сообщать никаких данных и разгласить данную ситуацию коллегам, которым доверяете и в реальном существовании которых вы не сомневаетесь.

«Вас беспокоит Социальный фонд России / МВД / ФСБ / ФСО / Служба банка»

«Вас беспокоит ФСБ» — может звучать пугающе, но важно знать, что так они не делают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Вас может беспокоить любое из этих ведомств. Если мошенники выдают себя за сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, Службы судебных приставов и любых других силовиков, вплоть до ГАИ, то лучше сразу повесить трубку. Просто потому, что если вас есть за что беспокоить, то сотрудники придут по прописке или по адресу фактического проживания. А если вас пугают по телефону и просят перевести деньги — это, вообще-то, состав преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Настоящим сотрудникам такого не надо. На другом конце провода сидят мошенники.

Если вам звонит Социальный фонд, телефонный оператор, служба замены домофонов и любые другие государственные и частные службы, обеспечивающие инфраструктуру нашей жизни в России, тоже стоит насторожиться. Они редко звонят, обычно вешают уведомление на подъезд или кладут оповещение в почтовый ящик. Почти стопроцентная вероятность, что на следующем этапе попросят код из SMS, а до такого лучше вообще не доводить.

«Если вы не пришлёте деньги, на вас заведут уголовное дело»

Мошенники пугают нас уголовными делами, на эмоциях очень просто им поддаться. Но не стоит этого делать: уголовные дела не заводятся по телефону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Это мошенническая схема с применением психологических манипуляций, причём топорных и жёстких. Кроме того, на радарах снова появляется состав преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Потенциальную жертву могут перенаправлять на другой номер, где от имени сотрудника силового ведомства её будут пугать большими реальными сроками за надуманное преступление. И требовать отправить деньги на карту, передать их курьером наличными, купить слитки золота... Иногда могут даже заставить совершить какое-нибудь правонарушение. Это точно мошенники, опять же просто потому, что настоящего сотрудника, совершающего преступление по статье 290 УК РФ, вычислить на самом деле очень легко. А крупная взятка — это десять лет колонии. Бросайте трубку и ни о чём не беспокойтесь.