Не пощадит никого: Сильная магнитная буря начнётся 11 ноября, а уже 12 ноября достигнет пика G4

Некоторые из нас ещё не отошли от сильнейшей за 2025 года магнитной бури, которая накрыла Землю 7 ноября. И тут снова плохие новости для метеочувствительных — такой же силы геошторм начнётся уже сегодня вечером, 11 ноября. Все подробности в статье Life.ru. 11 ноября, 11:24 Чего ждать от геошторма уровня G3 – G4: прогноз магнитных бурь на 11, 12 и 13 ноября 2025.

Недавно мы публиковали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года, но прогнозы учёных из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) не сбылись. А почему? Потому что предугадать вспышки на Солнце очень сложно, а именно из-за них нашу планету снова будут кошмарить магнитные бури. Ведь недавно на нашей звезде была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Из-за чего теперь заряженные частицы несутся к планете и, достигнув Земли, будут раздражать её магнитное поле.

Магнитная буря 11 и 12 ноября: какой силы будет

Первые удары магнитной бури начали ощущаться уже ночью с 10-го на 11 ноября — показатели выросли до уровня Kp 5, что считается началом геомагнитной бури класса G1. Днём 11 ноября, примерно к 18:00 по мск, активность резко усилится: график показывает устойчивый красный сектор — магнитное поле начнёт буквально колебаться. Люди с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и нервной системы почувствуют давление, головную боль, скачки пульса, бессонницу.

Магнитная буря сегодня: когда начнётся и какой силы будет? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

12 ноября: пик бури. Это самый опасный день — график показывает, что с 00:00 до 12:00 по Москве уровень Kp поднимется до 7 — и планета окажется в состоянии сильной магнитной бури класса G3. Именно в эти часы стоит ждать максимума геомагнитных возмущений: уязвимыми окажутся спутники, системы GPS и авиация. На поверхности Земли возможны перебои со связью, скачки напряжения и нестабильность Интернета. Для метеозависимых людей магнитная буря 12 ноября 2025 года превратит среду в настоящее испытание на прочность: раздражительность, панические атаки, апатия и сонливость будут чередоваться с внезапными приливами тревоги.

Рекомендации от врачей, что важно делать 12 ноября, когда сильная магнитная буря будет бушевать на Земле: держите под рукой лекарства от давления и седативные препараты лёгкого действия; избегайте конфликтов — нервная система в такие дни обострена; не садитесь за руль, если чувствуете слабость или пульс учащается. Даже здоровые люди могут ощущать лёгкое головокружение, «туман в голове» и проблемы со сном.

Расписание магнитных бурь на неделю: когда геошторм пойдёт на спад?

К утру 13 ноября, согласно графику выше, активность магнитной бури 12 ноября пойдёт на убыль, но геошторм ещё не отступит. Уровень Kp 4–5 означает возбуждённую магнитосферу, и организм продолжит адаптацию после трёхдневного стресса. У многих появится чувство усталости, опустошённости, разбитости.

В этот день стоит уделить внимание восстановлению: больше сна, прогулки на свежем воздухе, лёгкая еда. Не принимайте важных решений: мозг после «магнитных качелей» будет работать нестабильно. Поберегите 13 ноября детей и пожилых, потому что они сильнее реагируют на геомагнитные скачки.

Магнитная буря в ноябре: когда закончится шторм

Магнитные бури в ноябре 2025 года: когда закончится магнитная буря 12 ноября.

По прогнозам, с 14 ноября геомагнитная обстановка наконец стабилизируется. Но организму понадобится ещё 1–2 дня, чтобы вернуться в норму. Магнитные бури уровня Kp 7 случаются нечасто — это серьёзный космический шторм. И хотя визуально он может проявиться красивыми полярными сияниями, для жителей средних широт эти дни станут испытанием на прочность.

Магнитная буря 11 и 12 ноября станет испытанием для россиян

Почему именно россиянам будет невыносимо трудно пережить магнитную бурю 11 и 12 ноября 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Почему? Причина в том, что жители средних широт, включая Россию и Восточную Европу, находятся как раз в зоне, где магнитное поле Земли ослабевает достаточно, чтобы колебания от солнечных вспышек достигали поверхности, но при этом не настолько сильно были защищены, как экваториальные регионы.

Когда солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, сталкивается с магнитосферой Земли, он буквально «деформирует» её, вызывая колебания электромагнитных полей. На полюсах энергия уходит в атмосферу и рождает полярные сияния. А в средних широтах эта энергия не разряжается полностью и впитывается в магнитное поле, провоцируя токи в грунте, проводах и даже в человеческом теле. То есть, если говорить просто: на севере — красиво из-за сияния;

— красиво из-за сияния; на экваторе почти не чувствуется;

почти не чувствуется; в средней полосе ударная волна проходит через магнитную оболочку, создавая электромагнитный стресс.

Кроме того, в городах средних широт плотность электросетей и металлоконструкций (рельсы, линии электропередачи, техника) усиливает эффект. Это повышает электромагнитное напряжение в атмосфере и может вызывать не только скачки напряжения в сети, но и ощущение «раздражённости», бессонницы, головных болей — организм буквально пытается синхронизироваться с изменённым магнитным полем. Поэтому для средних широт каждая сильная магнитная буря превращается из просто природного явления в физиологическое и техногенное испытание.

Что нельзя делать во время сильной магнитной бури, как её пережить, как защитить здоровье. Фото © «Шедеврум»

Получается, что с 11-го по 13 ноября во время магнитной бури Землю ждут три дня турбулентности, словно планету погрузили в электромагнитный вихрь. Сначала лёгкая дрожь, затем удар пиковой волны и затяжное послевкусие. Лучшее, что можно сделать во время сильного геошторма, — это не бороться с природой, а смягчить её удар. Как? Сохранять спокойствие, следить за самочувствием и не давать шторму из космоса сорвать ваш внутренний баланс. Кстати, понять, являетесь ли вы метеочувствительным человеком, можно по этим симптомам и реакциям на погоду.

Авторы Карина Морозова