Вспышка последнего класса мощности зафиксирована на Солнце

На Солнце зафиксирована мощная вспышка максимального класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным специалистов, уровень излучения уже превысил границу, после которой событие классифицируется как экстремальное, и продолжает расти.

Вспышки такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей. Кроме того, при экстремальных солнечных бурях могут временно ухудшаться радиосигналы и увеличиваться вероятность полярных сияний даже в более низких широтах.

Ранее Life.ru писал, что учёным удалось снять на видео интенсивную солнечную вспышку, которая полностью уничтожила гигантский протуберанец протяжённостью примерно 300 тысяч километров. Исследователям удалось зафиксировать всю последовательность этого динамического процесса.