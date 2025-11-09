На следующей неделе Землю накроют два облака солнечной плазмы

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о приближении к Земле двух плазменных образований солнечного происхождения. Согласно их расчётам, эти выбросы достигнут нашей планеты на следующей неделе и вызовут умеренные магнитные бури.

«Сформирована модель воздействия Солнца на Землю до середины будущей недели. На основании проведённого расчёта движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Первый выброс вызван вспышкой класса M1.7, зарегистрированной 7 ноября. Ожидается, что он окажет умеренное воздействие уровня G2 в первой половине дня 10 ноября. Второй и более мощный выброс, последовавший за рентгеновской вспышкой высшего класса X, пройдёт выше плоскости планетной системы. Хотя окончательный геомагнитный прогноз ещё уточняется, ожидается, что это возмущение достигнет уровня G2 или G3 по пятибалльной шкале. По оценкам исследователей, выброс от X-вспышки достигнет земной орбиты во второй половине вторника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, направленная прямо на Землю. По предварительным данным, её сила достигла уровня X1.79 — это высший класс солнечных вспышек. Видеозапись вспышки отображает лишь начало события, так как в конце изображение пересвечивает детектор телескопа.