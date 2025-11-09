На Солнце произошёл мощный взрыв, направленный прямо на Землю — он попал на видео

Мощную вспышку, направленную прямо на Землю, зафиксировали на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По предварительным данным, её сила достигла уровня X1.79 — это высший класс солнечных вспышек.

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Окончательный балл — X1.79 (высший уровень)», — говорится в сообщении.

По данным наблюдений, на телескопах фиксируется выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещённый к северу. Видеозапись вспышки отображает лишь начало события, так как в конце изображение пересвечивает детектор телескопа.

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Графики показывают, что интенсивность вспышки продолжает расти, что делает её одной из самых мощных за последнее время.

Ранее сообщалось о планетарных магнитных бурях. Геомагнитный индекс Kp достиг уровня G2–G3. Причиной бурь стали выбросы корональной плазмы от первых солнечных вспышек, произошедших 2–3 суток назад. Их направление не должно было затронуть Землю, однако выбросы распространяются с смещением к нашей планете и обладают более широкими фронтами и высокой скоростью, чем ожидалось.