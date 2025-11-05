На Солнце сняли потрясающую вспышку. Чем эта красота аукнется Земле?

Новая мощная вспышка на Солнце может оказать заметное влияние на Землю в ближайшие дни. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Солнечная активность была зарегистрирована в области 4274, недавно пересекшая границу, после которой происходящие на Солнце события начинают воздействовать на нашу планету. Вспышка уровня M7.4, зафиксированная в 14:19 по московскому времени, по прогнозам учёных, затронет Землю краем плазменного облака в ночь с пятницы на субботу.

«Новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю», — отметили учёные.

Исследователи пояснили, что хотя центральные плотные части выбросов пока направлены мимо Земли, что обусловит умеренное воздействие, ситуация может измениться к концу недели. Практический интерес представляет уровень вспышечной активности к тому времени, когда прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным. Специалисты также наблюдают за другими активными центрами, включая регион, произведший недавно вспышку X1.1, который пока скрыт за краем солнечного диска.