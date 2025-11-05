На Солнце сняли потрясающую вспышку. Чем эта красота аукнется Земле?
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Новая мощная вспышка на Солнце может оказать заметное влияние на Землю в ближайшие дни. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Солнечная активность была зарегистрирована в области 4274, недавно пересекшая границу, после которой происходящие на Солнце события начинают воздействовать на нашу планету. Вспышка уровня M7.4, зафиксированная в 14:19 по московскому времени, по прогнозам учёных, затронет Землю краем плазменного облака в ночь с пятницы на субботу.
«Новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю», — отметили учёные.
Исследователи пояснили, что хотя центральные плотные части выбросов пока направлены мимо Земли, что обусловит умеренное воздействие, ситуация может измениться к концу недели. Практический интерес представляет уровень вспышечной активности к тому времени, когда прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным. Специалисты также наблюдают за другими активными центрами, включая регион, произведший недавно вспышку X1.1, который пока скрыт за краем солнечного диска.
Напомним, за последние 24 часа на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. Первая произошла накануне в 20:15 по Москве, ей присвоили высший класс X1.8 — впервые с 19 июня 2025 года. Следующая вспышка, получившая класс X1.1 произошла в 1:01 по Москве, однако её локация исключает последствия для нашей планеты.
