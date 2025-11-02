«Корабль инопланетян» 3I/ATLAS совершил странный манёвр при приближении к Солнцу

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, пролетающий через нашу Солнечную систему, продемонстрировал первое доказательство негравитационного ускорения. Согласно данным NASA, при приближении к Солнцу «корабль инопланетян» совершил необъяснимый манёвр с радиальным ускорением 135 километров в день и поперечным ускорением 60 километров в день.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на объект действует неизвестная сила, вызывающая отклонение от расчётной траектории. Учёный не исключает, что ATLAS может приводиться в движение за счёт реактивной силы — в этом случае он должен терять половину своей массы, что проявится в виде гигантского газового шлейфа в ноябре-декабре 2025 года.