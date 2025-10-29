НЛО, космическая тюрьма или комета: Что такое 3I/ATLAS и когда его можно будет увидеть из Москвы

3I/ATLAS — это непонятный космический объект, который уже прозвали «межзвёздным кораблём». Он имеет способность путешествовать между разными звёздными системами, прямо как в игре Mass Effect. Астрономы в Чили долго смотрели на звёзды и поняли, что «Атласу» 7,5 миллиарда лет. Астрофизик из Гарварда Ави Лёб проповедует, что 3I/ATLAS — это то ли настоящий корабль пришельцев, то ли уникальное космическое тело с эволюцией. Попробуем в материале разобраться, что это такое. Если бы мы знали, что это такое...

Впервые человечество увидело 3I/ATLAS 1 июля 2025 года в ходе обзора неба системой телескопов ATLAS. Обсерватории стоят на Гавайях, в Южной Африке и в Чили. В июне увидели, как комета двигалась вдоль границы созвездий Змеи и Стрельца на ночном небе. Посмотрели снимки — нашли 3I/ATLAS на фото 25 и 29 июня 2025 года. К Марсу комета подобралась 3 октября. И уже скоро появится на ночном небе нашей планеты.

3I/ATLAS — это комета или НЛО

Что такое 3I/ATLAS? На самом деле наши учёные знают об этом совсем немного. Больше всего это космическое тело похоже, естественно, на комету. Но есть и альтернативные версии. Грубо говоря, мы не можем с большой уверенностью сказать, что 3I/ATLAS — это комета. Для него придумали своё обозначение, I — это Interstellar, «межзвёздный» в переводе на русский. Это третий межзвёздный летающий объект, который нашли системой телескопов ATLAS, — так расшифровывается название. Первые два таких объекта — это Оумуамуа и комета Борисова. Но 3I/ATLAS породил множество спекуляций. Большинство учёных уверены: это комета. Но Ави Лёб из Гарварда увидел в движениях кометы манёвр Оберта, обнаружил большую яркость и ретроградное движение. Поэтому решил, что 3I/ATLAS может быть НЛО. Это не первое такое заявление Ави Лёба (или Лоуба). Он последовательно «хайпит» себя и свою команду на теме НЛО. Другие учёные лишь прикладывают руку к лицу.

Где сейчас 3I/ATLAS

3I/ATLAS — как друг, с которым вы давно не виделись. Точно так же интересно, где он сейчас. Фото © Wikipedia / International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / Shadow the Scientist

Согласно данным сайта TheSkyLive (Небо в реальном времени), в 17 часов 30 минут и ориентировочно 15 секунд 28 октября 3I/ATLAS находился на расстоянии 346,430,455.5 километра от Земли. Уже в следующую секунду он приблизился на несколько метров. Вечером 28-го 3I/ATLAS был в созвездии Девы. В NASA уверены, что максимальное сближение кометы с Солнцем произойдёт 30 октября 2025 года. В общем, где-то между 29 и 30 октября 3I/ATLAS максимально сблизится с главной в нашей жизни звездой и потом начнёт удаляться от неё. Издание Prime Timer сообщает, что максимальное сближение будет в 14:47 по московскому времени 29 октября.

Комета 3I/ATLAS — фото

Самые новые фото кометы 3I/ATLAS — это космический корабль? Или просто ледяной шар из космоса? Фото © Wikipedia / Filipp Romanov

3I/ATLAS очень часто попадает в новости. И это нормально. Новое и непривычное космическое тело, вроде комета, но вроде бы и не очень... Конечно, страшно. Мы же живём в мире, который практически не изучен. Скажем, в 99% случаев что-то страшное, что летит по направлению к Солнечной системе, — это всего лишь комета, она не может принести вреда.

Комета 3I/ATLAS — фото и новости «межзвёздного корабля» доступны нам благодаря обсерватории в Чили. Фото © Wikipedia / Filipp Romanov

А потом наступает тот самый один процент, когда комета оказывается вовсе не кометой, или действительно, как в игре Mass Effect, всех захватывают страшные пришельцы, начинается борьба за выживание... Многие уверены: 3I/ATLAS ведёт себя не как комета. И для них появление «межзвёздного корабля» ATLAS на небе равняется апокалипсису. А есть просто те, кому интересно посмотреть на ночное небо и потом гордо показывать друзьям фото кометы 3I/ATLAS.

Когда межзвёздный объект 3I/ATLAS можно будет увидеть в России

Комета 3I/ATLAS пролетит над Землёй с 30 октября по 17 ноября. Тогда её и можно будет увидеть на небе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

В разговоре с ТАСС сотрудники Московского планетария рассказали, что с 30 октября и до 17 ноября объект 3I/ATLAS «можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе над юго-восточным горизонтом». Из Махачкалы, кстати, тоже. Мы не сдержались и выяснили с помощью ИИ, как наблюдать за кометой из разных городов России. В Екатеринбурге «Атлас» придётся смотреть на два часа раньше, но горизонт останется тот же, юго-восточный. В Улан-Удэ его будет видно на пять часов раньше. Азимут, то есть положение на ночном небе, опять-таки не сильно изменится. В Чите 3I/ATLAS можно посмотреть на шесть часов раньше, во Владивостоке — на семь часов, и он тоже будет в юго-восточной части неба. А вот в Норильске «Атлас» будет висеть ниже над горизонтом и появится на четыре часа раньше.

Когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле?

А вот максимальное сближение 3I/ATLAS с Землёй состоится уже позже. Его стоит ожидать где-то в районе 19 декабря 2025 года. Комета пройдёт на расстоянии 1,8±0,1 астрономических единиц от планеты. В километрах это где-то между 256,5 и 286,5 миллиона. Погрешности большие, потому что расстояния просто огромны. Ави Лёб уже назвал 3I/ATLAS «троянским конём» пришельцев, который замаскирован под комету и является «маткой» для кораблей поменьше.

Можно ли увидеть 3I/ATLAS с Земли?

Комету 3I/ATLAS будет отлично видно с Земли с 30 октября по 17 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

До 30 октября увидеть 3I/ATLAS с Земли не получится. Зато потом у нас будет много времени: более двух недель. Закончится парад для одного 3i «Атласа» в районе 17 ноября. Интересно, что 9 ноября также начнётся ретроградный Меркурий. Вот это зрелище! Сможем ли мы увидеть 3I/ATLAS при сближении с Землёй 19 декабря, пока неясно.

Как будут развиваться события, если 3I/ATLAS окажется не кометой

Итак, комета 3I/ATLAS оказалась вовсе не кометой. Что будем делать? Очередной фильм Ларса фон Триера? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Papafox

Всегда есть вероятность того, что 3I/ATLAS окажется вовсе не кометой. Но чем же тогда? Мы сыграли в Ави Лёба и придумали несколько апокалиптичных сценариев. Комета может оказаться на самом деле чем угодно. Мы всего лишь третий раз наблюдаем что-то большое, что прилетело к нам из межзвёздного пространства. И с уверенностью рассуждать о влиянии таких тел на Землю мы не можем. Возможно, что-то подобное прилетело одновременно с падением Римской империи и вызвало средневековый климатический пессимум. Но тенденция позитивная: 1I/Оумуамуа оказался астероидом и даже не столкнулся с нами. 2I/Борисова оказалась кометой и тоже особо ни на что не повлияла.

Что, если 3I/ATLAS — это НЛО

НЛО расшифровывается как «неопознанный летающий объект». Так с XX века называют непонятные штуки в небе, которые кажутся очевидцам свидетельством существования инопланетных цивилизаций. Иногда даже думают, что НЛО в своих целях использовал Сталин. Например, история с Кыштымским Карликом, Алёшенькой вызывает вопросы. Но 3I/ATLAS окажется НЛО в том случае, если мы так и не узнаем, что это. А мы вроде бы узнали — это комета.

Что, если 3I/ATLAS — это магический знак от Вселенной

Межзвёздный объект 3I/ATLAS привлекает внимание не только учёных, но и магов. Они предвидят судьбу человечества. Мы поговорили с практиком, Григорием Васильевым. Вот что он сказал: «3I/ATLAS в небе Москвы — это знак, который нельзя игнорировать. С магической точки зрения комета может символизировать перемены, вызовы или даже испытания. Для людей и страны это событие — как зеркало, отражающее наши страхи и надежды. Важно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и открытость к новым знаниям».

Что, если 3I/ATLAS — это межзвёздный корабль пришельцев

Если пессимистичные прогнозы Ави Лёба подтвердятся и 3I/ATLAS окажется межзвёздным кораблём пришельцев, нам остаётся только молиться, чтобы население корабля не было похоже на европейских колонизаторов Америки. Потому что в этом случае нам конец. Но если цивилизация будет вполне мирная и прилетит либо в целях исследования, либо для поиска каких-нибудь ресурсов, например веществ, о существовании которых мы просто ещё не догадываемся, то расклад неплохой.

Что, если 3I/ATLAS — это посланник из будущего

А что, если 3I/ATLAS — это космический корабль людей из будущего? Чёрные дыры и червоточины схлопывают пространство и время так, что одно становится неотличимым от другого и путешествия во времени в теории становятся возможными. Вдруг это наши потомки летят поблагодарить нас за то, что мы произвели их на свет? Наверное, очень интересный и позитивный сценарий.

Что, если 3I/ATLAS — это бомба

Если 3I/ATLAS — это космическая бомба, скорее всего, она прилетела сюда случайно. Может быть, идёт Вторая Вселенская война, а мы в ней участвуем на уровне меланезийских аборигенов времён Второй мировой, которые настолько впечатлились американскими самолётами, что создали карго-культы. Тогда тоже неплохо, ведь аборигенов Меланезии не коснулся холокост (на иврите — шоа).

Что, если 3I/ATLAS — это космическая тюрьма

Наконец, 3I/ATLAS может оказаться «Чёрным дельфином», только из космоса. О существовании космических тюрем фантазировали в XXI веке не раз. В мультфильме «Время приключений» в такое место попадает отец главного героя, в анимационном сериале «Рик и Морти» похожий острог тоже есть. Может быть, это «Космический дельфин» или «Космический лебедь». Инопланетная тюрьма для разумной расы лебедей, и заключённых там выводят на прогулку в позе человека.

Комета 3I/ATLAS — последние новости

Последние новости о комете 3I/ATLAS — она летит прямо в непосредственной близости от нас и нашей звезды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Межзвёздный корабль «Атлас» — новости о нём реально есть. Издание International Business Times UK передаёт, что учёные наблюдали, как «Атлас» выпустил большой объём пыли и газа раньше, чем планировалось. Чилийское издание 24 Horas разбирает фейки о том, что NASA якобы «активировало протокол планетарной защиты». Японский доктор Мичио Каку в интервью утверждает, что 3I/ATLAS в первую очередь удивителен благодаря своей скорости движения относительно Солнечной системы. Межзвёздная комета ATLAS навела суеты. Мы давно так не боялись, не правда ли?

Я советую, если вы заметите этот объект, загадать желание через «Я уже…» То есть загадывайте желание так, будто у вас уже это есть. Предположим, хотите быть счастливым, тогда говорите: «Я уже счастлив». И вас обязательно будут ждать перемены. Страну ждут позитивные события. 3I/ATLAS — предвестник благополучия и мира. Григорий Васильев Маг