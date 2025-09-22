Подавляющее большинство россиян верит в существование пришельцев, а каждый второй уверен — они среди нас

Большинство россиян (79%) верит в существование инопланетян. При этом мужчины более склонны к такой вере, чем женщины. Это следует из проведённого опроса ВЦИОМ.

«Восемь из десяти опрошенных склонны верить в существование других разумных существ во Вселенной (эта вера остаётся высокой во всех поколениях), и почти каждый второй допускает также, что инопланетяне посещают Землю и скрываются среди людей. Старшие поколения чаще допускают «сценарий присутствия среди нас», молодёжь же более скептична», — говорится в сообщении.

По данным опроса, 46% респондентов считают, что разумные существа с других планет могут посещать Землю и скрываться от людей, 36% не разделяют такого мнения. На вопрос о реакциях людей на наличие инопланетян во Вселенной 77% россиян назвали интерес, 30% — беспокойство, 15% — надежду.

Большинство опрошенных (61%) полагает, что пришельцы просто наблюдали бы за человечеством, 10% считают, что они попытаются захватить планету, а 19% уверены, что «гости» постарались бы наладить дружеское сотрудничество. Среди книг, которые россияне рекомендуют показать пришельцам, 15% назвали «Войну и мир» Льва Толстого, 9% — «Библию» или «Евангелие», а по 4% упомянули «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла.

Также 63% респондентов признались, что любят смотреть художественные фильмы про инопланетян, а 30% отметили, что им такие фильмы не нравятся. В опросе участвовали 1606 россиян от 18 лет. Исследование проводилось методом интернет-опроса с использованием формализованной анкеты на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-онлайн». Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.