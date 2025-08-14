«Высший разум»: Гоша Куценко вслед за Катей Лель уверовал в инопланетян

Заслуженной артист России Гоша Куценко считается одним из самых брутальных актёров. Публику привлекают его шрамы и татуировки, гладко выбритая голова и рельефные мышцы. Однако, несмотря на образ, он любит размышлять о высших материях, в частности, — о внеземной жизни. Киношный мачо даже признался, что верит в существование инопланетян.

Гоша Куценко признался, что верит в инопланетян. Видео © Пятый канал

«Я подумал, что если есть высший разум в этом смысле. Это вселило уверенность во что-то светлое, какую-то надежду на будущее. Значит, всё хорошо», — цитирует звезду Пятый канал.

Ранее актёр, по его же словам, не задумывался о подобных темах и даже мог пошутить над певицей Катей Лель, которая регулярно рассказывает о контактах с пришельцами. Однако одно событие заставило Куценко пересмотреть свои взгляды. Артист подчеркнул, что его друг лично столкнулся с НЛО.

«У меня здесь друг мой, врач-офтальмолог, не буду называть фамилию его, Андрей, гениальный врач рассказал мне, как он всей семьёй встретился с НЛО. Знаете, это первый случай был, когда мне в лицо рассказал человек, профессор, которому доверяю», — отметил Куценко.

Он пересказал историю друга, который якобы увидел портал с малиновым светом. Через него появился горящий предмет, залитый малиновыми лучами. Мужчина остановил машину, и они всей семьёй провели около двух часов в этом месте, неожиданно для себя потеряв время. Неопознанный летающий объект якобы даже пытался догнать их машину.