«Неудобно, если большой»: Гоша Куценко признался, что ему мешает в сексе

57-летний Гоша Куценко всегда отличался своей брутальностью и был любимцем среди женщин. Однако во время съёмок сериала «Чужие деньги» у актёра возникли трудности из-за большого живота, который мешал ему выполнять интимные сцены.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой», — заявил артист в беседе с VOICE.

Куценко также заявил, что в работе он специально для постельных сцен создавал образ расплывшегося человека: надувал живот и акцентировал второй подбородок. Актёр признался, что роль в этом фильме пришлась ему по душе, так как не требовала физической подготовки. Артист совершенно не ограничивал себя в еде, напитках и употреблял всё, что было его душе угодно.

Известно, что из-за роли в «Чужих деньгах» Куценко поправился на 12 кг, которые сразу после окончания съёмок сбросил.