«Неудобно, если большой»: Гоша Куценко признался, что ему мешает в сексе
Гоша Куценко объяснил, что ему мешает заниматься сексом большой живот
Гоша Куценко. Обложка Фото © Telegram / «Гоша Куценко»
57-летний Гоша Куценко всегда отличался своей брутальностью и был любимцем среди женщин. Однако во время съёмок сериала «Чужие деньги» у актёра возникли трудности из-за большого живота, который мешал ему выполнять интимные сцены.
«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой», — заявил артист в беседе с VOICE.
Куценко также заявил, что в работе он специально для постельных сцен создавал образ расплывшегося человека: надувал живот и акцентировал второй подбородок. Актёр признался, что роль в этом фильме пришлась ему по душе, так как не требовала физической подготовки. Артист совершенно не ограничивал себя в еде, напитках и употреблял всё, что было его душе угодно.
Известно, что из-за роли в «Чужих деньгах» Куценко поправился на 12 кг, которые сразу после окончания съёмок сбросил.
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