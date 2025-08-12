Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:09

«Научился плетью работать»: Гоша Куценко раскрыл, как сбросил вес для роли в «Хуторе»

Гоша Куценко рассказал, что приводил себя в форму для съёмок в сериале Хутор

Гоша Куценко. Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Гоша Куценко. Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Известный российский актёр Гоша Куценко рассказал, как у него проходила подготовка к съёмкам нового сериала, в котором его герой, по идее режиссёра, должен выглядеть крепким и подкачанным. Его слова приводит Кино Mail.

В новом сериале «Хутор» Куценко примерил на себя образ главы закрытой общины, которая руководствуется строгими догмами. Журналисты отметили, что ради роли в «Чужих деньгах» артист поправился на 8 килограммов, но к следующему появлению на экране с его фигурой всё было в полном порядке.

Гоша Куценко отметил, что режиссёр «Хутора» Илья Силаев со старта начал его мотивировать, призывая войти в кондицию, чтобы персонаж на экране выглядел собранным и крепким. А ещё нужно было научиться работать хлыстом.

«Я даже начал готовиться к съёмкам, но потом началась подготовка к «Чужим деньгам»... Я такой там, адекватный, но я не спортсмен», — сказал актёр.

Артист добавил, что у команды есть идеи о том, как продолжить сериал. По его словам, они намереваются плотно заняться спортом и начать правильно питаться, чтобы стать такими людьми, «которые не побоятся показать свой мужественный торс». Но это будет только во втором сезоне.

Возможен рецидив: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг на фоне борьбы с раком
Возможен рецидив: Кейт Миддлтон похудела до критических 41 кг на фоне борьбы с раком

Ранее Гоша Куценко признался, что ему стало непросто заниматься сексом из-за большого живота. Впервые он почувствовал трудности на съёмках сериала «Чужие деньги», где 57-летний актёр играет весьма упитанного персонажа. Для постельных сцен он пытался казаться ещё больше, надуваясь и акцентируя второй подбородок.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Гоша Куценко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar