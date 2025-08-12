«Научился плетью работать»: Гоша Куценко раскрыл, как сбросил вес для роли в «Хуторе»

Известный российский актёр Гоша Куценко рассказал, как у него проходила подготовка к съёмкам нового сериала, в котором его герой, по идее режиссёра, должен выглядеть крепким и подкачанным. Его слова приводит Кино Mail.

В новом сериале «Хутор» Куценко примерил на себя образ главы закрытой общины, которая руководствуется строгими догмами. Журналисты отметили, что ради роли в «Чужих деньгах» артист поправился на 8 килограммов, но к следующему появлению на экране с его фигурой всё было в полном порядке.

Гоша Куценко отметил, что режиссёр «Хутора» Илья Силаев со старта начал его мотивировать, призывая войти в кондицию, чтобы персонаж на экране выглядел собранным и крепким. А ещё нужно было научиться работать хлыстом.

«Я даже начал готовиться к съёмкам, но потом началась подготовка к «Чужим деньгам»... Я такой там, адекватный, но я не спортсмен», — сказал актёр.

Артист добавил, что у команды есть идеи о том, как продолжить сериал. По его словам, они намереваются плотно заняться спортом и начать правильно питаться, чтобы стать такими людьми, «которые не побоятся показать свой мужественный торс». Но это будет только во втором сезоне.