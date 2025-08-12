«Научился плетью работать»: Гоша Куценко раскрыл, как сбросил вес для роли в «Хуторе»
Гоша Куценко рассказал, что приводил себя в форму для съёмок в сериале Хутор
Гоша Куценко. Обложка © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Известный российский актёр Гоша Куценко рассказал, как у него проходила подготовка к съёмкам нового сериала, в котором его герой, по идее режиссёра, должен выглядеть крепким и подкачанным. Его слова приводит Кино Mail.
В новом сериале «Хутор» Куценко примерил на себя образ главы закрытой общины, которая руководствуется строгими догмами. Журналисты отметили, что ради роли в «Чужих деньгах» артист поправился на 8 килограммов, но к следующему появлению на экране с его фигурой всё было в полном порядке.
Гоша Куценко отметил, что режиссёр «Хутора» Илья Силаев со старта начал его мотивировать, призывая войти в кондицию, чтобы персонаж на экране выглядел собранным и крепким. А ещё нужно было научиться работать хлыстом.
«Я даже начал готовиться к съёмкам, но потом началась подготовка к «Чужим деньгам»... Я такой там, адекватный, но я не спортсмен», — сказал актёр.
Артист добавил, что у команды есть идеи о том, как продолжить сериал. По его словам, они намереваются плотно заняться спортом и начать правильно питаться, чтобы стать такими людьми, «которые не побоятся показать свой мужественный торс». Но это будет только во втором сезоне.
Ранее Гоша Куценко признался, что ему стало непросто заниматься сексом из-за большого живота. Впервые он почувствовал трудности на съёмках сериала «Чужие деньги», где 57-летний актёр играет весьма упитанного персонажа. Для постельных сцен он пытался казаться ещё больше, надуваясь и акцентируя второй подбородок.