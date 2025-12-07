Межзвёздная комета 3I/ATLAS: Hubble уловил яркие детали на рекордном расстоянии

Космический телескоп Hubble снова уловил межзвездный объект 3I/ATLAS, предоставив NASA новые, более детальные данные о его движении. Даже находясь на расстоянии в сотни миллионов километров от Земли, комета предстала на снимках Hubble заметно ярче и чётче, чем на наблюдениях с земных телескопов.

Фото © NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

30 ноября прибор Wide Field Camera 3 зафиксировал 3I/ATLAS на дистанции примерно 286 млн км, отслеживая его перемещение в реальном времени. Благодаря работе Hubble в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, сравнимых по чувствительности с человеческим глазом, удалось получить изображения высокого качества.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии, однако, отмечают, что из-за огромного расстояния новые снимки пока не раскрывают ранее неизвестных деталей структуры кометы, но помогут уточнить форму её хвоста и антихвоста.

Ожидается, что 19 декабря 3I/ATLAS подойдёт к Земле на минимальное расстояние около 270 млн км, после чего начнёт удаляться.

3I/ATLAS, третий официально зарегистрированный объект межзвёздного происхождения, продолжает раскрывать свои тайны. Открытый 1 июля, этот объект возрастом 7,5 миллиарда лет находится под пристальным вниманием ведущих мировых обсерваторий. Особый интерес представляют наблюдения, проведённые китайским космическим аппаратом «Тяньвэнь-1». Впервые в истории Китая межзвёздное тело было зафиксировано с орбиты. Зонд, приблизившись к 3I/ATLAS на 30 миллионов километров, сделал серию снимков, которые легли в основу короткой анимации, созданной учёными.