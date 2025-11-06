Китайский зонд отследил рвущийся к Земле межзвёздный «корабль инопланетян»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» при помощи камеры высокого разрешения отследил межзвёздный объект 3I/ATLAS. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Во время съёмки аппарат находился примерно в 30 млн км от цели. Полученные данные позволили собрать анимацию из серии кадров, сделанных за 30 секунд. Для Китая это первый опыт наблюдения межзвёздного объекта с борта автоматической межпланетной станции.
Миссия «Тяньвэнь-1» включает орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Её запустили в июле 2020 года. На орбиту Марса она вышла в феврале 2021-го и продолжает научные работы, расширяя задачи — от исследования Красной планеты до съёмки редких объектов межзвездного происхождения.
Ранее Life.ru сообщал, что небесное дело 3I/ATLAS приближается к Солнечной системе со скросотью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб решил, что это мог бы быть корабль инопланетян. Однако научное сообщество его восторга не разделяет, утверждая, что это обычная комета.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.