28 октября, 22:26

Космонавты РФ справились с нештатной ситуацией при работе в открытом космосе

Обложка © Telegram / Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, находящиеся на Международной космической станции (МКС), успешно справились с нештатной ситуацией, возникшей в ходе работы аппаратуры эксперимента «Экран-М». Недочёты в работе оборудования были выявлены во время выхода в открытый космос, который состоялся 16 октября. Об этом сообщил ведущий инженер-испытатель РКК «Энергия» Максим Зайцев.

По словам Зайцева, подобные ситуации хоть и редки, но возникают. Космонавтам удалось оперативно отреагировать и успешно устранить проблему, заменив кассеты на блоке молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

«Мы столкнулись с нештатной ситуацией с аппаратурой, которую ставили во время прошлого выхода. Там появились небольшие недочёты к работе этой аппаратуры, космонавты занимались достаточно продолжительное время парированием этой нештатной ситуации», — заявил Зайцев.

В результате задержки, вызванной устранением неполадки, выполнение дальнейших работ сместилось на один час. Помимо устранения неполадки, космонавтам предстояло установить плазменный инжектор для изучения ионосферы, очистить иллюминатор модуля «Наука», а также перенести внешний пульт управления EMMI манипулятором ERA.

Ранее российский космонавт запечатлел процесс очистки иллюминатора модуля «Наука» другими космонавтами во время их работы в открытом космосе. Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий также занимались установкой блоков импульсного плазменного инжектора на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». При выполнении работ использовались скафандры нового поколения «Орлан-МКС», оснащенные системой телеметрического контроля.

