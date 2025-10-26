Космонавт Платонов снял египетские пирамиды через иллюминатор МКС
Обложка © Telegram / Роскосмос
Российский космонавт Олег Платонов запечатлел пирамиду Хеопса с замечательного ракурса — с Международной космической станции (МКС). Снимок опубликован в телеграм-канале «Роскосмоса».
«Самая большая пирамида в Египте уместилась в нескольких миллиметрах», — говорится в сообщении.
Платонов сделал этот снимок через иллюминатор космической станции.
Наверняка было бы эпично, если бы в это время там проходил концерт, однако недавно власти Египта запретили артистам выступать возле пирамид Гизы. Из-за этого под угрозой срыва теперь находятся сразу несколько мероприятий.
