Регион
26 октября, 19:18

Космонавт Платонов снял египетские пирамиды через иллюминатор МКС

Обложка © Telegram / Роскосмос

Российский космонавт Олег Платонов запечатлел пирамиду Хеопса с замечательного ракурса — с Международной космической станции (МКС). Снимок опубликован в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Самая большая пирамида в Египте уместилась в нескольких миллиметрах», говорится в сообщении.

Платонов сделал этот снимок через иллюминатор космической станции.

Наверняка было бы эпично, если бы в это время там проходил концерт, однако недавно власти Египта запретили артистам выступать возле пирамид Гизы. Из-за этого под угрозой срыва теперь находятся сразу несколько мероприятий.

Владимир Озеров
