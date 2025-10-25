Россияне могут потерять кучу денег из-за нового запрета на легендарные концерты у пирамид в Египте

Российские туристы рискуют потерять значительные суммы из-за возможного запрета властей Египта на проведение концертов и фестивалей вблизи пирамид Гизы. Египетский центр экономических и социальных прав подал иск с целью приостановить проведение масштабных музыкальных мероприятий у древних достопримечательностей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас под угрозой оказались фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival и запланированный на 19 декабря концерт диджея Tiësto. Пирамиды Гизы являются популярной площадкой для выступлений мировых звезд и диджеев, привлекающих туристов со всего мира.

Россияне активно приобретали проходки на эти мероприятия, в частности, стоимость билетов на концерт нидерландского диджея начиналась от 8,5 тысячи рублей, не включая перелёт. Многие сейчас пытаются вернуть билеты, опасаясь потерять деньги. Однако некоторые туроператоры заверяют российских туристов, что концерты не будут отменены.

Ранее американская рок-группа Hollywood Undead отменила запланированные на 2026 год концерты в России, объяснив это «давлением общественности». Решение было принято непосредственно перед стартом продаж билетов на выступления, которые должны были состояться 28 мая в Москве («ВТБ Арена») и 30 мая в Санкт-Петербурге («СКА Арена»).