Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России, сославшись на «давление общественности». Как передаёт концертное агентство «Мельница», решение было принято в последний момент, перед началом продаж билетов.

«Под давлением общественности Hollywood Undead приняла решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами», — говорится в сообщении агентства.

Накануне сообщалось, что в 2026 году коллектив даст два концерта на территории России. Выступления планировались пройти 28 мая в Москве (в «ВТБ Арене») и 30 мая в Санкт-Петербурге (на «СКА Арене»). Старт продаж билетов был намечен на 16 октября.

Американская группа Hollywood Undead, известная своими участниками, выступающими под псевдонимами и в масках, была образована в Лос-Анджелесе в 2005 году. На счету коллектива восемь студийных альбомов. Последний раз группа посещала Россию с концертами в 2019 году. Планировавшийся на лето 2022 года концерт в Москве был отложен на неопределённое время.

