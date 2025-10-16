Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 10:43

Hollywood Undead отменила концерты в России, сославшись на давление общественности

Обложка © Wikipeda / Scott Dudelson

Обложка © Wikipeda / Scott Dudelson

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России, сославшись на «давление общественности». Как передаёт концертное агентство «Мельница», решение было принято в последний момент, перед началом продаж билетов.

«Под давлением общественности Hollywood Undead приняла решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами», — говорится в сообщении агентства.

Накануне сообщалось, что в 2026 году коллектив даст два концерта на территории России. Выступления планировались пройти 28 мая в Москве (в «ВТБ Арене») и 30 мая в Санкт-Петербурге (на «СКА Арене»). Старт продаж билетов был намечен на 16 октября.

Американская группа Hollywood Undead, известная своими участниками, выступающими под псевдонимами и в масках, была образована в Лос-Анджелесе в 2005 году. На счету коллектива восемь студийных альбомов. Последний раз группа посещала Россию с концертами в 2019 году. Планировавшийся на лето 2022 года концерт в Москве был отложен на неопределённое время.

Музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет
Музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет

Ранее сообщалось, что Shaman спел про Ким Чен Ына на концерте в Северной Корее. В ходе второго выступления в КНДР Ярослав Дронов исполнил не только свой хит «Встанем», но и новую композицию, посвященную северокорейскому лидеру.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar