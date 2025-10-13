Музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет

Впервые за 16 лет группа «Агата Кристи» может воссоединиться на сцене. Известный голос коллектива Вадим Самойлов заявил о готовности наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта в «Лужниках». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После распада группы в 2010 году братья не общаются, не выступают вместе и стараются избегать встреч даже на корпоративных мероприятиях. Глеб позиционирует себя как «солист и автор всех хитов Агаты Кристи» и утверждает, что брат должен ему денег и пытается инициировать уголовное дело против него. Он и его директор считают песни Вадима «незначительными», приписывая авторство всех хитов Глебу. Сейчас стоимость его сольного выступления составляет 2,2 миллиона рублей.

Вадим же продолжает исполнять старые хиты «Агаты Кристи», получая за концерт около 3,5 миллиона рублей, но отказывается от корпоративов, за исключением крупных мероприятий. Сейчас он обдумывает детали возможного воссоединения, включая выбор музыкантов, название группы и формат участия каждого из братьев. Несмотря на то, что причиной распада группы называют творческие разногласия, многие поклонники уверены, что между братьями стояла женщина, которую они оба любили.