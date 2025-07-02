Тёмненькая из «Тату» намекнула на воссоединение группы, выложив пост с загадочной подписью
Певица Юлия Волкова намекнула на возвращение группы «Тату»
Елена Катина и Юлия Волкова Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina
Певица Юлия Волкова в соцсетях недвусмысленно намекнула на воссоединение легендарного дуэта «Тату». Она выложила пост со своей партнёршей по группе Еленой Катиной, оставив загадочную подпись.
Волкова и Катина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina
«Всё и обо всём — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Волкова под совместной фотографией с Катиной.
Такой пост породил массу домыслов о том, что культовый коллектив может вновь объединиться на сцене или в студии, чтобы подарить слушателям долгожданные новинки с щепоткой ностальгии.
«Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили», — гласит подпись к видео.
Кстати, это не первый подобный намёк от Волковой. В начале июня она тоже давала подписчикам понять, что группа «Тату» собирается воссоединиться. В комментариях Сергей Лазарев написал, что дуэту давно пора вспомнить былые времена. Напомним, что проект официально распустили в 2011 году.