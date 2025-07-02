Тёмненькая из «Тату» намекнула на воссоединение группы, выложив пост с загадочной подписью

Певица Юлия Волкова в соцсетях недвусмысленно намекнула на воссоединение легендарного дуэта «Тату». Она выложила пост со своей партнёршей по группе Еленой Катиной, оставив загадочную подпись.

Волкова и Катина. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenakatina

«Всё и обо всём — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Волкова под совместной фотографией с Катиной.

Такой пост породил массу домыслов о том, что культовый коллектив может вновь объединиться на сцене или в студии, чтобы подарить слушателям долгожданные новинки с щепоткой ностальгии.

«Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили», — гласит подпись к видео.