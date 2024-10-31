Две на 15 млн или одна по 1,5. Как зарабатывают Юлия Волкова и Лена Катина из «Тату»

Сколько стоят «Тату»

Как выяснил телеграм-канал SHOT, заказать на корпоратив Юлию Волкову можно за 1,2 млн рублей. В её райдер включены самые комфортные рейсы для авиаперелётов, трёхразовое питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримёрку певица просит доставить рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, по бутылке коньяка и текилы.

Запросы Лены Катиной проще: её выступление, по данным SHOT, в среднем стоит 1,1 млн рублей (на сайтах концертных агентств гонорар указан от 700 тысяч). При этом, в отличие от бывшей одногруппницы, у Катиной нет какого-то особого райдера — она просит только трансфер до места, наличие стилиста-визажиста, воду и еду. Стандартно концерт артистки длится 45 минут, за это время «рыжая из Тату» представляет главные хиты группы: «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «Робот», «Полчаса» — и несколько своих песен.

Нынешняя попытка объединения — уже не первая. Ещё в 2009 году на фоне крушения проекта партнёр выпавшего из него продюсера Ивана Шаповалова Борис Ренский пытался спасти бизнес, создав фирму «Т.А. Мьюзик». В ней по 36% принадлежало «татушкам» и 28% — ему. Его попытки вдохнуть новую жизнь в «Тату» продолжались до самого конца 2014 года, но, похоже, потерпели неудачу: напряжённые отношения между всеми участниками проекта срывали все планы.

В итоге с тех пор в фирме осталось всего два равноправных владельца — Юля и Лена. Правда, и бизнес с тех пор стоит — из года в год бухгалтер ООО посылает в ФНС нулевую отчётность. Похоже, силы для того, чтобы совместно зарабатывать деньги, у них нашлись только спустя 15 лет.

Юлия Волкова и Лена Катина владеют компанией «Т.А. Мьюзик». Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Как появились и закончились «Тату»

Состав группы «Тату», конечно, подбирался не на улице. Юля Волкова родилась в семье обеспеченного бизнесмена и стилиста. С детства была артистичным ребёнком, что открыло ей дорогу в детский юмористический киножурнал «Ералаш» (там она снялась в двух сюжетах — «Выручи меня» и «Манекен»), а кроме этого девочка попала в популярный детский музыкальный коллектив «Непоседы». Там, кстати, она познакомилась с российским артистом Владом Топаловым, а через год в ВИА пришла и Лена Катина.

Катина — из творческой семьи. Бабушка по линии отца была художницей, а сам отец — Сергей Катин — был одним из участников некогда популярной группы «Дюна». Он не просто играл с Виктором Рыбиным, но и писал для коллектива песни. Попав в «Непоседы», Лена подружилась с Юлей, и спустя годы — в 1999 году — обе были утверждены продюсером Иваном Шаповаловым в новом музыкальном проекте, очень быстро прогремевшем на весь мир.

Девушки дружили десятки лет, но их отношения, развивавшиеся в рамках проекта «Тату», оказались сложными и проверку временем не выдержали. Сказывались и напряжённый график, и разногласия с продюсером, и головокружение от успехов, после того как группа начала сотрудничество с мировыми гигантами музыкальной индустрии.

В итоге Волкова и Катина рассорились и превратились в соперниц, которые иногда не могли найти общий язык даже во время живых совместных выступлений, на которые они собирались ради заработка.

Волкова и Катина не могли найти общий язык даже во время совместных выступлений. Фото © ТАСС / Greg Soussan

Почему «татушки» решили объединяться

Увы, на фоне ошеломительного успеха проекта «Тату» в нулевых сольные карьеры обеих исполнительниц выглядят достаточно блёкло. После окончательного распада группы казалось, что только Лена Катина могла претендовать на какое-то место в мировом шоу-бизнесе.

В 2012 году ремикс на одну из её сольных песен — Never Forget — попал на вершину танцевального чарта США Billboard Dance / Club, сместив с пьедестала хит Мадонны. Тогда в музыкальной индустрии даже заговорили, что новая звезда зажглась, но на этом успех бывшей «рыжей татушки» неожиданно закончился.

У Волковой ситуация оказалась сложней и печальней: в 2012 году из-за операции она потеряла голос, который толком не восстановился и по сей день. Несмотря на это, артистка продолжала участвовать в различных музыкальных мероприятиях, выступать на концертах, однако повторить успех своей соперницы уже не смогла.

Похоже, скромный сценический успех «татушка» компенсировала бурной личной жизнью и даже попыткой податься в политику: в 2021 году Волкова участвовала в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на предстоящих выборах в Госдуму по Кинешемскому одномандатному избирательному округу Ивановской области. Однако предварительные партийные выборы она проиграла и, похоже, на политической деятельности поставила крест.

Предвыборный ролик Юлии Волковой. Видео © VK / В мире шоу-бизнеса!

Чем Волкова и Катина заняты сейчас

В 2021 году Лена Катина рассказывала, что её месячный доход постоянно меняется, но в среднем находится у отметки в один миллион рублей. По её словам, много сил и денег она вкладывает в творчество. У неё есть собственная студия, небольшой коллектив, с которым она пишет новые песни и делает разные проекты.

Она снимает клипы и ведёт соцсети, но странно, что в том же Instagram* у неё — звезды, по сути, мирового уровня — всего 340 тыс. подписчиков. Тем не менее на странице Катиной много рекламных интеграций, и, похоже, они дают ей немалую прибыль.

В то же время Юля Волкова говорила, что живёт на сдачу жилья в аренду, была дизайнером обуви, зарабатывала на рекламе. При этом сценическую деятельность она упомянула в последнюю очередь. Возможно, потому, что в последние годы она выступает нечасто. Например, судя по афишам, у «татушки» в этом году было запланировано всего 13 мероприятий, большинство из которых — это участие в солянках а-ля «дискотека 90-х».

Обе «татушки» кроме участия в фирме «Т.А. Мюзик» имеют собственные ИП. В качестве индивидуального предпринимателя Катина в основном занимается скупкой, продажей и арендой недвижимости: зданий, помещений и земельных участков — как ни странно, в ОКВЭД «деятельность в области исполнительских искусств» указана лишь как дополнительная сфера.







У Юли Волковой строго наоборот: эта сфера является её основной, к ней прилагаются рекламная деятельность, различные ивент-активности. «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» — всего один из пунктов.

Чем владеют «татушки»

Лена Катина

Похоже, «татушки» живут без мирового шика. Лена Катина по-прежнему зарегистрирована на улице Осенней в Крылатском. В одной из панельных высоток находится трёшка площадью 75 квадратов и рыночной стоимостью около 22 млн рублей. Здесь же зарегистрированы её дети от двух браков.

На певицу был оформлен японский паркетник Toyota RAV 4, которым, похоже, пользовалась мама «татушки». А в 2022 году у Катиной неожиданно появился премиальный седан Bentley Bentayga оранжевого цвета.

Видео © VK / thevoicemag.ru

Тогда таблоиды писали, что это подарок второго мужа Лены — предпринимателя Дмитрия Спиридонова, который специально подбирал цвет авто под яркий образ супруги. Покупка ему обошлась якобы в 29 млн рублей. Впрочем, как выяснил Life.ru, эффектный презент мог оказаться не новым: судя по базам ГИБДД, к моменту оформления машине было уже пять лет. Сам Спиридонов, к слову, предпочитает марку Lamborghini — его Urus будет помоложе Bentley супруги на три года.

Юля Волкова

Юля Волкова, похоже, до последнего времени регистрировалась в самой обычной панельной хрущёвке в столичном районе Покровское-Стрешнево. Здесь, кстати, также регистрировались мать певицы и её дочь от отношений с бойфрендом Павлом Сидоровым.

Впрочем, чаще Волкову можно встретить в районе станции метро «Октябрьское Поле» — это район Москвы Щукино. Здесь в высотке на улице Маршала Соколовского находится просторная стометровая трёшка рыночной стоимостью около 33 млн рублей. Судя по последним интервью артистки, она с детьми живёт именно там.

Помимо неё в Хорошёвском районе столицы на улице Куусинена в добротной шестиэтажной сталинке находится квартира площадью 60 квадратов и стоимостью 20 млн рублей.

Загородная недвижимость у артистки тоже имеется: в Солнечногорском районе Московской области на «татушку» оформлено 15 соток земли в деревне Баранцево. Похоже, часть этой недвижимости может быть тем арендным бизнесом Волковой, о котором она говорила несколько лет назад.