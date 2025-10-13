Рок-группа Hollywood Undead даст в России два отменённых из-за СВО концерта

Американская рок-группа Hollywood Undead вернётся в Россию с концертами в мае 2026 года. Об этом сообщило концертное агентство «Мельница».

Продажа билетов начнётся 16 октября. Музыканты выступят 28 мая в Москве на ВТБ Арене, а затем 30 мая в Санкт-Петербурге на СКА Арене. Ранее музыканты планировали приехать в Россию летом 2022 года, однако тур был отменён.

Группа была основана в 2005 году и известна своим сочетанием рока и хип-хопа. За годы существования Hollywood Undead выпустили восемь студийных альбомов. Среди их самых популярных песен — «Undead», «California Dreaming» и «Coming Back Down».

