13 октября, 11:36

Рок-группа Hollywood Undead даст в России два отменённых из-за СВО концерта

Обложка © ТАСС / Imago / imago stock&people

Американская рок-группа Hollywood Undead вернётся в Россию с концертами в мае 2026 года. Об этом сообщило концертное агентство «Мельница».

Продажа билетов начнётся 16 октября. Музыканты выступят 28 мая в Москве на ВТБ Арене, а затем 30 мая в Санкт-Петербурге на СКА Арене. Ранее музыканты планировали приехать в Россию летом 2022 года, однако тур был отменён.

Группа была основана в 2005 году и известна своим сочетанием рока и хип-хопа. За годы существования Hollywood Undead выпустили восемь студийных альбомов. Среди их самых популярных песен — «Undead», «California Dreaming» и «Coming Back Down».

Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом
Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом

Ранее сегодня сообщалось, что музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет. Известный голос коллектива Вадим Самойлов заявил о готовности наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта в «Лужниках». Концертный директор Глеба Самойлова и бывший участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Хакимов всё отрицает.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

