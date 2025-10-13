Представитель Глеба Самойлова опроверг сообщения о воссоединении «Агаты Кристи»

Концертный директор Глеба Самойлова и бывший участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Хакимов опроверг информацию о возможном воссоединении коллектива, назвав её выдумкой. Он подчеркнул, что братья не намерены организовывать совместные выступления.

«Новость о том, что группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену — фейк. Это какая-то чушь. Мы о таком не слышали и никакие совместные концерты проводить не планируем», — указал он в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет. Известный голос коллектива Вадим Самойлов заявил о готовности наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта в «Лужниках».