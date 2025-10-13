Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 11:16

Представитель Глеба Самойлова опроверг сообщения о воссоединении «Агаты Кристи»

Обложка © ТАСС / Octagon.Media / Н. Чернохатова

Обложка © ТАСС / Octagon.Media / Н. Чернохатова

Концертный директор Глеба Самойлова и бывший участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Хакимов опроверг информацию о возможном воссоединении коллектива, назвав её выдумкой. Он подчеркнул, что братья не намерены организовывать совместные выступления.

«Новость о том, что группа «Агата Кристи» может снова выйти на одну сцену — фейк. Это какая-то чушь. Мы о таком не слышали и никакие совместные концерты проводить не планируем», — указал он в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что музыканты «Агаты Кристи» забудут обиды и вместе выйдут на сцену спустя 16 лет. Известный голос коллектива Вадим Самойлов заявил о готовности наладить отношения с братом Глебом, но только ради большого сольного концерта в «Лужниках».

Тёмненькая из «Тату» намекнула на воссоединение группы, выложив пост с загадочной подписью
Тёмненькая из «Тату» намекнула на воссоединение группы, выложив пост с загадочной подписью

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Агата Кристи (рок-группа)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar