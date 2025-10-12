Гуфа оштрафовали за отказ от теста на наркотики перед концертом

Рэп-исполнитель Гуф оштрафован на пять тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения перед своим концертом в Калининграде. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел 23 августа перед выступлением артиста в клубе «Резиденция королей». По информации правоохранительных органов, музыкант вёл себя неадекватно, и стражи правопорядка предложили ему пройти освидетельствование, однако он отказался. После этого 46-летний Леша Долматов был доставлен в больницу, в связи с чем не смог присутствовать на первом заседании суда. Решение о штрафе было вынесено в конце сентября московским судом на основании предоставленных полицией документов.

Представитель музыканта заявил, что его подопечный был трезв. Отказался — потому что не хотел срывать концерт, на который уже пришли люди. По словам представителя, Долматову вручили уже заполненный бланк об отказе от прохождения освидетельствования, который он и подписал.

Ранее Life.ru сообщал, что дело Гуфа по обвинению в грабеже готовят к судебному разбирательству. Поводом для конфликта с участием рэпера Гуфа в бане подмосковной Апрелевки в ночь на 23 октября 2024 года стала неполная оплата аренды. Инцидент произошел между музыкантом и сотрудником полиции, являющимся братом управляющей комплекса. По данным следствия, фигурировала версия, что Гуф и его товарищ могли забрать у пострадавшего правоохранителя мобильный телефон.