Уголовное дело против Гуфа пойдёт в суд вопреки публикациям в СМИ

Новость о прекращении уголовного дела в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова) не подтверждается. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации из источников Telegram-канала, следственные действия по делу завершены, и материалы готовятся для передачи в суд.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что полиция якобы прекратила уголовное преследование Гуфа.

В ночь на 23 октября 2024 года Гуф с друзьями арендовал баню в Апрелевке в Московской области. По информации персонала комплекса, рэпер не внёс полную арендную плату. Впоследствии между ним и братом управляющей, который является сотрудником патрульно-постовой службы полиции, произошёл конфликт. Правоохранительные органы расследовали предположение о том, что музыкант и его спутник могли отобрать телефон у пострадавшего. Сам Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев или совершении кражи.

Ранее Life.ru писал, что Гуф отметил 46-й день рождения с размахом, потратив около четырёх миллионов рублей. Празднование проходило на теплоходе «Морис» с участием Басты, HammAli & Navai и Алёны Водонаевой. Кульминацией вечера стало караоке с друзьями, где рэпер исполнил свои известные хиты.