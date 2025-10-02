От конкурсов красоты до выступлений перед зэками: Новая любовь Гуфа оказалась шансонье

Новая возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) 36-летняя Вероника Нестерова нашла себя в шансоне и тусовке с бывшими криминальными авторитетами. По данным телеграм-канала SHOT, она активно сотрудничает с вором в законе Сашей Севером и местными блатными поэтами, исполняя свои песни перед «деловыми дядями» и реальными заключёнными.

Вероника Нестерова. Видео © Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России) / lady_bro_official

Вероника выступала даже в новосибирской колонии на благотворительном концерте. До этого с 2017 по 2020 год она занималась арендой недвижимости в Ханты-Мансийском округе, но ИП пришлось закрыть – после чего она решила посвятить себя сцене.

«Снималась в массовках и клипах, участвовала в конкурсах красоты вроде «Царица России Москва» и «Миссис Земной шар» в Китае. Наконец она обрела себя в шансоне, в компании авторитетов и в объятиях Гуфа», – пишет SHOT.

Вероника Нестерова на благотворительном концерте в ИК 2 в Новосибирске. Фото © Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России) / lady_bro_official

Вероника Нестерова и Саша Север. Фото © Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России) / lady_bro_official

Сегодня Вероника активно создаёт образ протеже раскоронованного Саши Севера и уже считается одной из заметных фигур тверской шансонной тусовки.

Ранее Life.ru писал, что Гуф отметил 46-й день рождения с размахом, потратив около четырёх миллионов рублей. Празднование проходило на эксклюзивном теплоходе «Морис» с участием Басты, HammAli & Navai и Алёны Водонаевой. Кульминацией вечера стало караоке с друзьями, где рэпер исполнил свои известные хиты.