Артистка лейбла или новая возлюбленная? В Сети всплыли романтичные фотографии Гуфа с незнакомкой

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) оказался в центре слухов о новом романе после публикации в соцсетях совместного фото с девушкой по имени Вероника Нестерова. Сам артист поспешил пояснить ситуацию.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) и Вероника Нестерова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lady_bro_official

«Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — сказал он в разговоре с Super.ru.

Сегодня в его соцсети появилось фото с Вероникой Нестеровой, что вызвало волну слухов о романтических отношениях. Пользователи заметили в её профиле ряд намёков: рука артиста на колене, множество фото с цветами, трогательные послания «самому заботливому мужчине» и билеты на Пхукет для неё и Гуфа.

Ранее сообщалось, что Гуф вновь стал холостяком. Его невеста Разият Салахова через девять месяцев после помолвки объявила о расставании, отметив в соцсетях, что их отношения принесли и радость, и боль, но подошли к своему завершению. Сам Гуф в разговоре с изданием Super подтвердил, что они разошлись, подчеркнув, что, несмотря на попытки сохранить отношения, «не судьба». Он также пожелал бывшей возлюбленной всего наилучшего и заверил, что всегда открыт к общению.