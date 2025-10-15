Сектор Газа
Shaman спел про Ким Чен Ына на концерте в Северной Корее

Обложка © Life.ru

Shaman (Ярослав Дронов) выступил в Северной Корее с премьерой своей новой песни, посвящённой руководителю государства Ким Чен Ыну. Композиция носит ярко выраженную политическую окраску и направлена на подчёркивание укрепления дружественных взаимоотношений между Россией и КНДР. Об этом пишет телеграм-канал «Светский хроник».

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведёт вперёд. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», — из таких строчек состоит припев песни.

Напомним, что ранее Shaman выступал на концерте в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Согласно опубликованным фотоматериалам, северокорейский лидер особо тепло пообщался с российским исполнителем Shaman, удостоив артиста дружеского объятия прямо на сцене.

