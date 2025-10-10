Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне и обнял певца Shaman (Ярослав Дронов). Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Торжественное мероприятие прошло 9 октября на сцене театра «Мансудэ». Согласно опубликованным фотоматериалам, северокорейский лидер особо тепло пообщался с российским исполнителем Shaman, удостоив артиста дружеского объятия прямо на сцене.

В гала-концерте приняли участие ведущие российские творческие коллективы, включая Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, артистов Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Напомним, что в августе певец Shaman принял участие в торжественном концерте, приуроченном к 80-й годовщине избавления Кореи от японской оккупации. На этом знаковом событии присутствовали высшие лица, включая лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а также представители правительств обеих стран и местные жители.