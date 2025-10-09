«Духоподъёмные композиции»: Продюсер объяснил успех Shaman в КНДР

Творчество российского исполнителя Shaman получило признание в Корейской Народно-Демократической Республике благодаря своему патриотическому настрою и энергетике. Об этом в беседе с «Постньюс» заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Shaman со своими патриотическими песнями попадает в сердца корейцев из-за того, что у них сейчас есть определенный военно-диктаторский режим. Для этого настроя необходимы духоподъёмные композиции», — заявил продюсер.

Эксперт пояснил, что восприятие музыки северокорейскими слушателями строится не на понимании текста, а на эмоциональном воздействии музыкальной составляющей. Маршеобразные композиции российского артиста, по мнению Рудченко, пробуждают у аудитории патриотические чувства на ментальном уровне, что объясняет популярность его творчества в КНДР. Продюсер подчеркнул, что именно духоподъёмный характер песен соответствует общественным настроениям в стране.

Напомним, что в честь 80-й годовщины освобождения Кореи 15 августа в столичном Дворце спорта Пхеньяна прошёл масштабный концерт. В рамках торжеств на одной сцене выступили артисты из КНДР и России. Особый восторг у зрителей, среди которых был и северокорейский лидер Ким Чен Ын, вызвало выступление российского певца Shaman. Его патриотические композиции, названные северокорейскими медиа «шедеврами, пропитанными национальным духом», оставили глубокий след в сердцах присутствующих.