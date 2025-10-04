«Международные амбиции»: Продюсер раскрыл, лишится ли Shaman фанатов из-за поездки в КНДР

Певец Shaman принял решение перенести ряд своих концертов в России ради гастролей в КНДР. По словам продюсера Павла Рудченко, в беседе с порталом «Страсти» артист намерен повторить успех Витаса и активно продвигаться на восточном рынке.

«Я предполагаю, что, конечно, амбиции у Shaman международные. Он хочет иметь международную популярность и хочет повторить нереальное восхождение к вершинам на Востоке Витаса, который стал гиперпопулярным в Китае. Shaman хочет сделать то же самое сначала в Корее, потом, возможно, постарается захватить в музыкальном плане китайский рынок», — заявил Рудченко.

Публика в интернете восприняла такой выбор неоднозначно, многие сочли, что музыкант ставит зарубежную карьеру выше интересов отечественных слушателей. Продюсер подтвердил, что исполнитель действительно стремится расширить свою аудиторию, и это способно негативно отразиться на восприятии его персоны давними поклонниками. Рудченко добавил, что, по его мнению, отмена выступлений на родине в пользу работы на Востоке может оставить у фанатов неприятный осадок, однако говорить о массовом разочаровании пока преждевременно.

Напомним, масштабный концерт в честь 80-летия освобождения Кореи прошел 15 августа в столичном Дворце спорта Пхеньяна. В рамках празднования с совместными номерами выступили творческие коллективы из КНДР и России. Особенный резонанс вызвало исполнение российского певца Shamana. Его патриотические композиции, названные местными медиа «шедеврами, полными национального духа», произвели глубокое впечатление на зрительный зал, где присутствовал Ким Чен Ын.