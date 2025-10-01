Игорь Матвиенко объяснил решение Shaman не биться за победу в Интервидении

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) принял решение отказаться от оценок жюри на Интервидении-2025, потому что его возможная победа могла бы лишить конкурс элемента непредсказуемости и искренности. Об этом в рахговоре с Msk1.ru заявил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.

«Мне кажется, это бы лишило конкурс спонтанности и искренности, ощущения, что мы собрались, чтобы судить независимо. И высокие баллы раздают, потому что участник хорош с точки зрения творчества, а не просто из уважения», — заявил он.

Матвиенко считает, что при победе российского участника у зрителей могло бы сложиться впечатление, что решение судей не является независимым.

Напомним, что во время конкурса Shaman обратился к жюри с просьбой не оценивать его выступление. Он заявил, что Россия уже одержала победу благодаря гостеприимству, которое ощутили все участники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала решение артиста, подчеркнув, что его поступок был осознанным и продиктован внутренними убеждениями, а не стремлением к популярности.