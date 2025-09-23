Захарова сочла мужским поступком отказ Shaman от оценок жюри на Интервидении

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, после его отказа от оценок жюри на «Интервидении-2025». Во время общения с «Фонтанкой» она назвала жест артиста обдуманным.

Дипломат подчеркнула, что музыкант взял на себя ответственность за собственное решение, как и полагается настоящему мужчине. По её словам, поступок Дронова и не должен нравиться публике, поскольку направлен прежде всего на его внутреннее преображение.

«Я увидела мужской поступок. Противоречивый, нестандартный, неожиданный, но мужской. Этот мужской поступок не должен нравиться, он должен менять человека. Что, надеюсь, и произойдет — уйдёт наносное. А песня «Прямо по сердцу» прекрасная», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.