Победитель Интервидения направит часть выигрыша на благотворительность в России

Победитель Международного музыкального конкурса Интервидение вьетнамский певец Дык Фук заявил о желании направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.

Финальное шоу конкурса прошло в субботу на площадке Live Арена в Москве, участие в нём приняли артисты из 22 стран. Победителем стал Дык Фук, второе и третье места заняли представители Киргизии и Катара.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – рассказал певец в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Кроме того, Дык Фук мечтает глубже погрузиться в русскую культуру: он планирует доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском, а также сделать совместный трек с российскими артистами.