Победитель Интервидения направит часть выигрыша на благотворительность в России
Дык Фук. Обложка © Telegram / Интервидение 2025
Победитель Международного музыкального конкурса Интервидение вьетнамский певец Дык Фук заявил о желании направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.
Финальное шоу конкурса прошло в субботу на площадке Live Арена в Москве, участие в нём приняли артисты из 22 стран. Победителем стал Дык Фук, второе и третье места заняли представители Киргизии и Катара.
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – рассказал певец в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Кроме того, Дык Фук мечтает глубже погрузиться в русскую культуру: он планирует доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском, а также сделать совместный трек с российскими артистами.
Ранее Life.ru писал, что победа Дык Фука на Интервидении стала для него шоком и важным шагом в карьере. Певец признался, что не ожидал такого успеха и был поражён количеством фанатов. Российский артист Shaman поздравил коллегу и обменялся с ним подарками: Дык Фук получил мерч «Победы», а Shaman – вьетнамский национальный головной убор.