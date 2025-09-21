Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 04:57

Победитель Интервидения направит часть выигрыша на благотворительность в России

Дык Фук. Обложка © Telegram / Интервидение 2025

Дык Фук. Обложка © Telegram / Интервидение 2025

Победитель Международного музыкального конкурса Интервидение вьетнамский певец Дык Фук заявил о желании направить часть своего выигрыша на благотворительность в России.

Финальное шоу конкурса прошло в субботу на площадке Live Арена в Москве, участие в нём приняли артисты из 22 стран. Победителем стал Дык Фук, второе и третье места заняли представители Киргизии и Катара.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», – рассказал певец в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Кроме того, Дык Фук мечтает глубже погрузиться в русскую культуру: он планирует доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском, а также сделать совместный трек с российскими артистами.

Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении

Ранее Life.ru писал, что победа Дык Фука на Интервидении стала для него шоком и важным шагом в карьере. Певец признался, что не ожидал такого успеха и был поражён количеством фанатов. Российский артист Shaman поздравил коллегу и обменялся с ним подарками: Дык Фук получил мерч «Победы», а Shaman – вьетнамский национальный головной убор.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • «Интервидение»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar